Polis Haftası, Mersin'de yağmur altında sade bir törenle kutlandı

Mersin’de Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 176. Yıl Dönümü, korona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler ve yağmur altında buruk kutlandı.

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törene, Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Şehit Altuğ Verdi Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürü Zafer Ağırkay, il emniyet müdür yardımcıları ve şube müdürleri katıldı. Korona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler dikkat çekti. Törende, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ile Mersin Şehit Altuğ Verdi Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürü Zafer Ağırkaya, Atatürk Anıtına çelenk sundu. Tören, çelenklerin sunumunun ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasıyla sona erdi.



"Mersinlileri çok seviyoruz"

Törenin ardından gazetecilere açıklama yapan İl Emniyet Müdürü Şahne, "176. yılını kutladığımız teşkilatımızın mensubu olmaktan büyük onur duyuyorum. Bütün meslektaşlarımın haftasını en kalbi duygularımla kutluyorum. Yaklaşık 40 yıldır polis haftasını kutluyoruz. Bu yıl pandemi dolayısıyla halkımızla bütünleştiğimiz etkinliklerimizin birçoğunu yapamadık ama okullarımızda çok güzel etkinlikler oldu, bizde onlara katıldık. Bu 10 Nisan'ı çocuklarımızla kutladık. Oldukça keyifli, güzel bir polis haftası oldu. Teşkilatımızın inşallah 276., 376'ıncı yıllarını görmek bizden sonraki nesillere nasip olacak. Mersin'de yaklaşık 5 yıldır görev yapıyorum. Bu süreçte özellikle halkımızın şahsıma ve teşkilatımıza göstermiş olduğu büyük destekten dolayı teşekkür ediyorum. 10 Nisan aslında hepimizin, birlikte, bir arada olmanın ve güvenlik hizmetlerini sunmanın günü olduğu için hepimizin günü kutlu olsun. Mersinlileri de çok seviyoruz" dedi.

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