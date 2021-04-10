Sertavul Geçidi geçit vermiyor Akdeniz Bölgesini İç Anadolu Bölgesine bağlayan Mersin'in Mut ilçesindeki Sertavul Geçidi'nde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yol kapandı

Akdeniz Bölgesini İç Anadolu Bölgesine bağlayan Mersin'in Mut ilçesindeki Sertavul Geçidi, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapandı.

Alınan bilgiye göre, D715 KaramanSilifke Karayolu Sertavul geçidi 4. kilometreden iniş ve çıkış mevkisinde şiddetli tipi ve kar yağışı sebebi ile yol trafiğe kapatıldı. Şiddetli tipi sebebi ile araçların ilerlemesinin mümkün olmadığı, tipinin şiddetinin azalmasına müteakip yolun trafiğe açılacağı bildirildi. Hava sıcaklığının 1 dereceye düştüğü bölgede kar altında şiddetli buzlanma olduğu bildirildi. Silifke ve Karaman Karayolları ekipleri bölgede kar küreme, tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Sertavul geçidi ile Karaman sınırındaki Bel mevkii yolu üzerindeki mahsur kalanların olduğu, Jandarma, AFAD ve karayolları ekiplerinin kurtarma çalışmaları için seferber edildiği öğrenildi.

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