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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Özyiğit: "Muhtarlarımızla uyum içerisindeyiz"

İHA

Başkan Özyiğit: "Muhtarlarımızla uyum içerisindeyiz"

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, ilçedeki tüm muhtarlarla uyum içerisinde olduklarını belirterek, “Dayanışma, karşılıklı iletişim ve diyalogla aşamayacağımız hiçbir sorun yok. Tüm muhtarlarımızla uyum içerisindeyiz, bizim için her mahalle eşit” dedi.
Özyiğit, Yenişehir Muhtarlar Derneğinin 1. Olağan Genel Kuruluna katıldı. İnönü Mahalle Muhtarı Giray Atilla’nın dernek başkanlığına seçildiği genel kurulda konuşan Abdullah Özyiğit, Yenişehir’deki tüm muhtarlarla iyi bir iletişim içinde olduklarını ve doğru yöntemlerle çalışmalar yaptıklarını söyledi. Özyiğit, “Muhtarlarımızla yaptığımız toplantılarda, bürokratlarımızı masanın bir tarafına, muhtarlarımızı masanın bir tarafına oturtup karşılıklı eksik olan ve yapılan yapılmayan her şeyi konuşuyoruz. Zaman içinde bu işlerin yerine getirilmesi, getirilmeyen koşulların ise tekrar o masada yüz yüze çözüm noktalarını birlikte sağlıyoruz. İyi bir iletişim var, iyi bir dayanışma var. Geçen hafta bütün muhtarlarımızla birlikte Anıtkabir'e Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıktık. Sizler adına Atatürk'ün huzurunda şeref defterini imzalayarak, o büyük duyguyu yaşadım. Etkinliğe katılan tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Dayanışma ile karşılıklı iletişim ile diyalogla aşamayacağımız hiçbir sorun yok. Bizim için her mahalle eşit. Her mahallemize, en yukardaki Değirmençay’dan İnönü Mahallesine, Gazi Mahallesine, Eğriçam’a her mahallemize elimizin yettiği, gücümüzün yettiği ölçekte hizmet etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.
Yenişehir Muhtarlar Derneği Başkanlığına seçilen İnönü Mahalle Muhtarı Giray Atilla da Başkan Özyiğit ile uyumlu şekilde çalışmalar yürüttüklerini kaydederek, “Böyle bir başkana sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Yenişehirli muhtarlar olarak kendisine teşekkür ederiz. Maddi manevi her yönden bize destek oluyor” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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