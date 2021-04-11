Kamyon ile ağaç arasında sıkışan sürücü hayatını kaybetti

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Mersin'in Bozyazı ilçesinde, park halindeki tomruk yüklü kamyonun aniden hareket etmesi sonucu kamyon kasası ile ağaç arasında sıkışan sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Dereköy Mahallesi Yükselen mevkisinde kamyonuna tomruk yükleyen Mahmut Sarı, aracın aniden hareket etmesi üzerine yol kenarında bulunan ağaçla kamyon kasası arasında sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde sürücü Mahmut Sarı’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza sonucu yaşamını yitiren Sarı’nın cenazesi Dereköy’de toprağa verildi.

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