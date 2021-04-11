Tarsus Şehir Tiyatrosu, yeni sahnesinde ilk prömiyerini yaptı

Tarsus Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun, Ayşe Lebriz Berkem Sahnesinde 'Çehov Vodvil' oyununu sahneleyerek prömiyerini gerçekleştirdiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz yıl 'Ezop' oyunu ile 2. Uluslararası Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri jürisi tarafından 4 ödüle birden değer görülen Tarsus Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yeni oyunuyla seyirci karşısına çıktı.

Tek perdede sahnelenen komedi oyununun prömiyerine Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve siyasi parti temsilcileri katılım sağladı. Tarsus'un siyasi yaşamına yön veren isimler, şehrin kültürel gelişimi ve şehir tiyatrosu ile ilgili gelişmelerden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

"Tarsus'a yeni bir amfi tiyatro ile kültür merkezi kazandıracağız"

İlçede sahnelenecek oyunlara ev sahipliği yapmak ve Tarsus Şehir Tiyatrosu’nun vereceği eğitimlere uygun ortam sağlamak için Ayşe Lebriz Berkem Sahnesini kurduklarını söyleyen Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Ayşe Lebriz Berkem adını verdiğimiz bu sahne, aslında Türkiye’de ender bulunan oda tiyatrolarından birisidir. Burada çocuklarımıza ve gençlerimize tiyatro eğitiminden drama eğitimine kadar 5 ayrı dalda eğitim verilip, oyuncu yetiştiriliyor olması bizleri gururlandırıyor. Geçmişi 10 bin yıla dayanan ve nüfusu 400 bine yaklaşan Tarsus'un bilimin, sanatın ve kültürün merkezi olması noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca şehrimize yakında amfi tiyatro ile büyük bir tiyatro salonu daha kazandırıyoruz. Tarsus Şehir Tiyatrosu, 'Ezop' oyunuyla şehrimize 4 büyük ödül kazandırdılar. Onların sayesinde ben de emek ödülünü kazandım. Bu çok anlamlı bir şey, bunun için onlara çok teşekkür ediyorum” dedi.

Sahnelenen oyunun ardından yönetmen ve oyuncu Ayşe Lebriz Berkem ise cep telefonu ile bağlantı sağlayarak, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'a sanata ve tiyatroya verdiği destek için teşekkürlerini iletti.

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