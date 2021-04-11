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2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 0 - Etimesgut Belediyespor: 2

İHA

2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 0 - Etimesgut Belediyespor: 2

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta Tarsus İdman Yurdu, sahasında karşılaştığı Etimesgut Belediyespor’a 20 mağlup oldu.

Stat: Tarsus
Hakemler: Süleyman Soylutürk xx, Onur Gülter xx, Oğuzhan Yazık xx
Tarsus İdman Yurdu: Anıl xx, Onur xx, Ferhat xx (Berke dk. 86 ?), Abdulsamed xx, Nurullah xx (Mahsun dk. 86 ?), Alperen xx, İbrahim xx, Ahmet Furkan xx, Asım xx (Eyüp dk. 68), Sefa xx (Çağrı dk. 68 xx), Mahmut xx (Samet dk. 46 xx)
Etimesgut Belediyespor : Özkan xx, Hüseyin xx, Eyüpcan xx, Çağlayan xx, Caner xx (Yasin dk. 88 ?), Şahin xxx, Alim xxx, Halil xx (Ömer dk. 58 xx), Mehmet xx, Erdi xx (Volkan dk. 88 ?), Yusuf xx (Ahmet Sun dk. 83 ?)
Sarı kartlar: Sefa, Nurullah (Tarsus İdman Yurdu), Erdi, Volkan (Etimesgut Belediyespor)
Goller: Alim (dk. 8 ve dk. 70) (Etimesgut Belediyespor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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