Yörüklerin kullandığı yollar kardan temizlendi

Mersin Büyükşehir Belediyesi TarsusÇamlıyayla Şube Müdürlüğü yol yapım ve bakım ekipleri, son günlerde etkili olan yağışlı hava nedeniyle kardan kapanan kırsal yollarda temizlik çalışması gerçekleştirdi.
Büyükşehir ekipleri, Tarsus’a bağlı Gülek mahallesi sınırları içerisinde yer alan kale yolu ile Karboğazı mevkiinde 10 kilometre kar temizlik ve yol açma çalışması gerçekleştirdi.
Greyderle yapılan çalışmalarda Elmalı bölgesinde de, Yörüklerin sıklıkla kullandıkları yaklaşık 15 kilometrelik yolda kar temizliği yapıldı.
Yüksek rakımlı noktalarda yürütülen çalışmalarda, yollar ulaşım yapılır duruma getirdi.
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