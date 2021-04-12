Kuyuya düşen keçiyi itfaiye kurtardı

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Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde, 60 metresi su ile dolu, 90 metre derinliğindeki kuyuya düşen keçi, itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı olmadığı görülen keçi, sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Akdeniz ilçesi, Dikilitaş Mahallesi'nde hayvanlarını otlatan Hayrettin Cengiz'e ait bir keçi, 60 metresi su dolu, 90 metre derinliğinde kuyuya düştü.

Bunun üzerine önce kendi çabalarıyla keçisini bulunduğu yerden çıkarmaya çalışan Cengiz, başarısız olunca Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinden yardım istedi. Büyük bölümü su dolu kuyuya ip yardımı ile inen ekipler, keçiyi bulunduğu yerden çıkardı. Yaralı olmadığı görülen keçi, sahibine teslim edildi.

Hayvan sahibi Cengiz, keçisini kurtaran ekiplere teşekkür etti.

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