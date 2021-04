Başkan Seçer: “MESKİ borçlarında 200 milyonun üzerinde azalma söz konusu”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, MESKİ’nin borçlarında da görevde bulundukları süre içerisinde 200 milyonun üzerinde azalma meydana geldiğini, 30 noktada MESKİ’nin çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Başkan Seçer, 4 televizyon ve 22 radyonun canlı ortak yayınında. 2 yılda hayata geçirdikleri hizmet ve projeleri anlattı.



“Limon otobüslerimiz 22 Nisan’da geliyor”

Metro projesinin ihale süreci hakkında bilgiler paylaşan Seçer, ihalenin 28 Nisan’da yapılacağını söyledi. 22 Nisan’da ise CNG’li yeni otobüslerin kente geleceğini duyuran Seçer, “73 CNG otobüs almıştık. Biz bunları çok uygun şartlarda aldık. Daha önce ihale bitmişti, ben kendi yetkimi kullandım, ‘pandemiye giriyoruz, bir duralım’ dedim, iptal ettim. Birkaç ay sonra yine çıktık. Çok uygun fiyata aldık. Şu anda yüzde2530, belki yüzde 40 daha pahalı. Çok yükseldi fiyatlar. Bu alışveriş karlı oldu. Biz 10 körüklü, 63 normal almıştık. Yasal yetkimi kullandım, iş artışı yaptık yüzde 20’lik ve otobüs sayımızı 12 körüklü, 75 standarda çıkardık. Toplam 87 otobüs geliyor” dedi.



“Haziran ayında Göçmen’e başlıyoruz”

4. Çevre Yolu’nda çalışmaların bitmek üzere olduğunu vurgulayan Seçer, yakında Göçmen Katlı Kavşağı çalışmalarının başlayacağının müjdesini verdi. Seçer, “Bin 550 metre bitmek üzere. Bunlar çok önemli. Çok süratli yapıyoruz. Sevgi Katlı Kavşağı bitti. Ne dedik, biz haziran ayında Göçmen’e başlıyoruz. Hayal değil başlıyoruz. Yeni bir ihale dosyası açıyoruz, başlıyoruz. Hal’i yapacağız dedik, projesi devam ediyor” ifadelerini kullandı.



“Kadın istihdam oranımız şu anda yüzde 21,6’ya yükselmiş”

Programda kadınlara sağladıkları desteklere önemli bir yer ayıran Başkan Seçer, istihdamdan kadın kooperatiflerine, Kadın Sağlığı Danışma Merkezinden Kadın Sığınma Evine kadar birçok konuya değindi. Uluslararası Göç Örgütü ve Mersinden Kadın Kooperatifiyle yaptıkları gıda kurutma tesisinden bahseden Seçer, “25 kadına istihdam sağlanacak. Bunun yarısı bizim yerli yurttaşlarımızdan, yarısı da göçmenlerden olacak. Şimdi onlar İŞKUR vasıtasıyla eğitim de alıyorlar” dedi.

40 noktadaki MEREK Halk Ekmek Büfelerini son 2 yıl içerisinde kadınların işlettiğini belirten Seçer, bu büfelerde kadın kooperatiflerinin ürettiği ürünlerin de satıldığını söyledi. Kadınlara belediyede sağladıkları istihdamı son 2 yıl içerisinde artırdıklarını vurgulayan Seçer, “MESKİ dahil bizde 10 bin 427 personel var. 2 bin 258’i kadın. Yüzde 17’ydi geldiğimizde oran, şu anda yüzde 21,6’ya yükselmiş” diye konuştu.

Refüjlere ekilen zakkumların kadın kooperatiflerinden alındığını belirten Başkan Seçer, kentteki kadın kooperatifleriyle işbirliği içerisinde olduklarını vurguladı. Üretici kadınlara eğitim verildiğini ve satış alanları açıldığını dile getiren Seçer, Gazi Çiftliğini tekrar canlandırarak kooperatifçilik çalışmalarına yeniden kazandırdıklarına dikkat çekti. Seçer, Kooperatif Şube Müdürlüğünü kurduklarını söyledi.



“Bir önceki dönemde yapılan yanlışlıkları düzeltmeye çalışıyoruz”

Atatürk Parkının 2 yıllık ön tahsisini aldıklarını ancak kesin tahsis için uğraştıklarını vurgulayan Başkan Seçer, daha önce parka 52 milyon liralık harcama yapılmasına rağmen büyük sıkıntıların sürdüğünü vurguladı. Seçer, “Vatandaşlarım burada inşaat gördüğü zaman bilsinler ki bir önceki dönemde yapılan yanlışlıkları düzeltmeye çalışıyoruz. Ben kimin malını kimden istiyorum. Versinler tahsislerini, vermeyeceklerse vermesinler. Atatürk Parkı’nın bütün bakımını biz yapıyoruz. Proje hazır ihaleye çıkamıyoruz, tahsisi alamadığımız zaman bir şey yapamayız. Nasıl olacak, bu düzenlemeleri kim yapacak, bakımını kim yapacak?” diye sordu.



“MESKİ borcunda yaklaşık olarak 200 milyonun üzerinde bir azalma söz konusu”

MESKİ’nin devraldıkları dönemdeki ve şu anki mali tablosunu da paylaşan Seçer, “Bizim şu anda 250 milyon TL kasamızda borç görünüyor. 45 milyon Euro da döviz bazlı borç görünüyor. Devraldığımızda yine 250 milyon TL borç varmış. Şu anda 250 milyon 711 bin, devraldığımızda 247 milyon 959 bin. 66 milyon 938 bin Euro borç devralmışız. Şu anda 45 milyon 71 bin Euro. Burada 21 milyon Euro düşüş var. Euro bazında 21 milyon Euro ve bunu TL’ye çevirdiğiniz zaman yaklaşık olarak 200 milyonun üzerinde bir azalma söz konusu. Ama 30 noktada çalışmamız devam ediyor” dedi.

Seçer, MESKİ’nin Tömük’te 13 milyon bedelli yatırımı bulunduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

“Biz yaklaşık 10 milyon Euro FRIT2 kapsamında krediyi tahsis ettik. Avrupa Birliği temsilcileri geldi, İller Bankası temsilcileri geldi, burada görüştük. Bir sorun yok. Bunun yanında yine 10 milyon Euro Homurlu projesi. Bu krediler hazır. 17 milyon Euro Mezitli şu anda ihale aşamasında, her şey tamamlandı. Şu anda ihale aşamasında içme suyu başlıyor. Tamamı bunların hibe. Bunlar çok önemli rakamlar. Toplamda baktığınız zaman 30 milyon Euro’ya yakın. Bunun parasal karşılığı 300 milyon. Anamur Otluca çok önemli. Her gittiğimizde sorulur. Yıllardır sürüncemede kalmış. Gittik, görüştük, Anamur Belediye Başkanımız vardı, Ferat Başkan vardı; Aydıncık Belediye Başkanımız, beraber gittik. Bozyazı, Aydıncık, Anamur hattını konuşalım dedi, Bozyazı’da bir katı atık depolama yapacağız. Bizim dönemde Anamur’da vahşi depolama bitti, Mut’ta, Bozyazı’da, Aydıncık’ta bitti. Sahilde naylon torbalar uçuşuyordu, şimdi kalmadı.”

SCADA Merkezini de değerlendiren Seçer, “Biz 80 milyon TL gibi bir rakamı teknoloji yatırımlarına ayırdık. Suyun kaynağından son noktasına kadar takibini oradan yapıyoruz, çünkü kaçak kayıp oranı çok yüksek. Nerede patlak, çatlak, kaçak var, nerede basınç düşmüş oradan görebiliyoruz. Bunlar muazzam tasarruf sağlıyor. Oradan görüyor basıncı düşürüyor, çünkü günün belli saatlerinde bazı bölgelerde basınç düşüyor. Doğaldır gece az kullanıyor. Hep oradan teknoloji ile bunları sağlıyorsunuz. Kaçak kayıp her şeyi oradan görüyorsunuz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.