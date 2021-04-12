SPARK yetkilileri, MEÜ’deki yatırımları inceledi

Türkiye’de yükseköğretimin gelişmesine katkılar sunan, Üniversiteler ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile imzaladığı protokoller çerçevesinde faaliyet gösteren SPARK yetkilileri, Mersin Üniversitesini (MEÜ) ziyaret ederek, gerçekleştirilen yatırımları yerinde inceledi.

Mersin Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, 1994 yılından beri Doğu Avrupa, Afrika ve Orta Doğunun çatışma sonrası bölgelerinde 25 yıldan fazla bir süredir yükseköğretim ve girişimcilik alanında çalışmalarını sürdürmekte olan bir uluslararası sivil toplum kuruluşu olan SPARK, 2015 yılında Türkiye Temsilciliğini açtı. Aynı yıl Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı’nın destekleri ve imzası, Mersin Üniversitesi Genel Sekreteri İsa Değirmenci’nin de katkılarıyla Mersin Üniversitesi ile de iş birliği anlaşması imzalayan SPARK; Türkiye’de toplumsal uyuma katkı sağlamayı ve Türkiye'deki geçici koruma altındaki Suriyeli üniversite öğrencilerine destek olmayı amaçlıyor.

Covid19 salgınının başlamasından itibaren Mersin Üniversitesinin salgının neden olduğu koşullarla mücadele etmesine katkıda bulunmak amacıyla sağlık ve bilişim ekipmanları gibi hayati önem taşıyan malzemelerin tedarikini sağlayan SPARK; Uzaktan Eğitimin sürdürülmesinde kilit rol oynayan bilgisayar ve sunucuların yanı sıra eldiven, maske gibi sağlık malzemelerini de MEÜ’ye bağışladı. Çalışmaları Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve 6 yıldan bu yana MEÜ’nün farklı bölümlerinde eğitim gören Türk ve Suriyeli 150’ye yakın öğrenciye burs ve harç desteği sağlayan SPARK, Mersin’deki Suriyeli gençlerin sosyal hayata uyumunu sağlayabilmek için de etkinlikler organize ediyor. Bu çerçevede, Suriyeli gençlerin savaş sonrası travmalarını yenmeleri ve toplumsal hayata entegre olmalarını sağlamak için psikososyal destek sunan SPARK, MEÜ öğretim elemanları ve idari personeline yönelik kapasite geliştirme eğitimleri de düzenlemeye devam ediyor.



Yatırımları incelediler

Bu kapsamda, Mersin Üniversitesince gerçekleştirilen yatırımları yerinde görmek ve ileriki süreçte de yürütülmesi planlanan diğer projeleri görüşmek üzere SPARK Ülke Müdürü Halil Can Emre, Kıdemli Proje Sorumlusu Şafak Ceren ve İletişim Uzmanı Emre Usta, üniversiteyi ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette, Mersin Üniversitesini Genel Sekreter Yardımcısı Gaye Tuğuz temsil etti.

Ziyarette öncelikle; SPARK’ın büro mobilyalarını ve bilgisayarlarını bağışladığı, üniversite öğrencileri için oluşturulan Okuma Salonu gezildi. Bilgisayar ve internete erişim imkanı olmayan öğrencilerin, bu imkanlardan faydalanmasının da sağlandığı Okuma Salonunda sessiz çalışma olanağı sağlanarak, öğrencilerin eğitimlerine katkı sunulmuş olunuyor. Ziyaret sırasında, Okuma Salonunda çalışmakta olan Suriyeli öğrenci Usame Mahli ise böyle bir imkan tanındığı için kendisini şanslı saydığını ve mutlu olduğunu belirtti.

Daha sonra Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına geçen ekibe, Daire Başkanı Öğr. Gör. Kutluhan Kibrit, Sistem Odası hakkında bilgiler sundu. Kibrit, daha önce 60 terabayt olan ve aynı anda 3 bin öğrencinin kullanabildiği serverın, SPARK’ın kapasite yükseltme yoluyla yaptığı bağışla toplam 120 terabayt ve aynı anda 6 bin öğrencinin kullanabileceği seviyeye yükseldiğini belirtti. Kibrit, içinde yaşadığımız pandemi koşullarından dolayı uzaktan eğitimin aktif şekilde kullanılması nedeniyle 1 adet daha sunucu (server) ve üniversitenin tüm binalarının toplandığı fiber altyapısının birleştiği bir Ana Omurga Switch’in de SPARK yetkilileri tarafından Mersin Üniversitesine kazandırılacağını ifade etti.

Benzer şekilde, Avrupa Birliği fonları sayesinde SPARK’ın finansman desteğini sağladığı Mersin Üniversitesi Kütüphanesinin güvenlik, katalog ve yazılım altyapısının geliştirildiği sistemler yerinde incelendi. Kütüphane ve Dökümantasyon Dairesi Başkanı Adnan Şensoy, SPARK yetkililerine üniversitenin kütüphanesi hakkında bilgiler sundu.

SPARK’ın MEÜ Kütüphanesine bağışladığı 4 adet KİOSK katalog tarama cihazı, 2 adet ödünç iade istasyonu, 1 adet kapı güvenlik sistemi, 1 adet kütüphane tanıtım KİOSK’u sayesinde 90 bin kitap için RFID etiketi alındı. Bu sistem sayesinde hali hazırda 85 bine yakın kitap da RFID sistemine geçirildi. Bu bağışlanan sistemler ve cihazlar sayesinde kütüphanedeki kaynaklara ulaşım daha kolay bir hale geldi. Bu desteklerle kütüphane sistemi hızlandırılarak kısa sürede sayım ve yıl sonu raporları alınabilmesi de sağlandı.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mobilya Atölyesinde ise SPARK’ın üniversiteye bağışladığı PVC Kenar Bantlama Makinesinde incelemelerde bulunuldu. Bağışlanan makinelerle birlikte Mobilya Bölümü öğrencileri, teorik eğitim yanında pratik olarak da kendilerini geliştirme imkanı bulurken, bu sayede kalifiye bir şekilde mezun olup, okul sonrası iş hayatına daha kolay bir şekilde atılabilecekler.

SPARK yetkilileri MEÜ Kariyer Merkezinde de inceleme yaptı. SPARK’ın bağışladığı tüm büro mobilyaları, bilgisayarları ve projeksiyon makinesi yerinde incelenerek, Kariyer Merkezi Müdürü Prof. Dr. İlhan Ege’den merkezin olanakları ve gerçekleştirdiği projeler ile ilgili bilgiler alındı.

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