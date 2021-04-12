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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarsus'ta yerli tohum ekimi artıyor

İHA

Tarsus'ta yerli tohum ekimi artıyor

Tarsus Belediyesince yerli üretimi teşvik etmek amacıyla başlatılan yerli tohum atağının Damlama ve Kulak mahallelerinden sonra Alifakı Mahallesi’nde de mısır tohumu ekimiyle devam ettiği bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tarımsal yeniliklerin çiftçilere ulaştırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen projenin sürdürülebilirliğini sağlamak adına proje ortağı Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile birlikte Alifakı Mahallesi'nde 5 dönümlük alana yerli tohum mısır çeşidi olan 'kale' tohumlarının ekimi sağlandı.
Tarsus Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Nadir Ernariçi, ziraat mühendisi Mehmet Özer, müdürlük görevlileri ve Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ziraat yüksek mühendisi Celal Kalebaş gözetiminde yörenin çiftçisi Şükrü Özer’e teslim edilen yerli tohumlar toprakla buluşturuldu.
Yerli ve milli tarımı teşvik etmek amacıyla başlattıkları yerli tohum atağının yaygınlaşarak başarıyı yakaladığını dile getiren Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, “Yerli tohumda verim yüksek, çiftçiler memnun bu da yerli üretimin yayılması açısından başarıyla ilerlediğimizi gösteriyor. Bu kapsamda yerli tohumların yayılış ve talep hızına baktığımızda, çiftçilerimiz arasında yerli tohuma taleplerin arttığını söyleyebiliriz. Yerli tohum için yaptığımız işbirliği çalışmaları kapsamında da çiftçimize toprak analizinden tutun da yerli tohumların hasat dönemine kadar olan takip ve bakımını da yapıyoruz. Bu süreçte bitki hastalıklarıyla mücadele de dahil çiftçilerimiz için belediye olarak üzerimize düşen görevi yapmaya her zaman için hazırız" dedi.
Yerli tohum mısır çeşidi olan 'kale' mısır tohumlarını toprakla buluşturmak için toprak gübreleme hazırlığının yapıldığını dile getiren Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü yüksek mühendisi Celal Kalebaş, "Kale çeşidi, Domates Sarımsak Araştırması Müdürlüğümüze ait yerli bir çeşit olup, Tarsus Belediyesi ile yapılan protokol kapsamında çiftçimizin tarlasına ekimini gerçekleştirdik. Bundan sonraki aşamalarda ise gübreleme, aşılama, çapalama ve daha sonra sulamaları takip edildikten sonra hasat zamanında yine belediyemizle beraber takip edeceğiz. Türkiye ortalaması dekarda bin 590 kilogram verimi var. Yani diğer çeşitlere göre verimi daha yüksek. Çiftçilerimizin yerli ve milli tohumlarımız varken yabancı tohumlara olan taleplerini azaltmalarını istiyoruz. Yerli ve milli tonlarını önce kullanıp denesinler ondan sonra memnun kalacaklarına dair garanti veriyoruz” diye konuştu.

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