İl Sağlık Müdürü Ceviz: “Sahura kalkılmaması ya da sadece su içilmesi zararlı”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İl Sağlık Müdürü Ceviz: “Sahura kalkılmaması ya da sadece su içilmesi zararlı”

İHA

İl Sağlık Müdürü Ceviz: “Sahura kalkılmaması ya da sadece su içilmesi zararlı”

Mersin İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emrah Ceviz, Ramazan ayında sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemine dikkat çekerek, “Sahura kalkılmaması ya da sahurda sadece su içilmesinin zararlı olduğu unutulmamalıdır. Çünkü bu beslenme tarzı yaklaşık 16 saat olan açlığı, ortalama 20 saate çıkarmaktadır. Bu da açlık kan şekerinin daha erken saatlerde düşmesine neden olmaktadır” dedi.
İl Sağlık Müdürü Ceviz, yazılı bir açıklama yaparak, bu gece ilk sahurla başlayacak Ramazan ayında sağlıklı beslenme konusunda vatandaşlara önerilerde bulundu. Ramazan ayının, oruç tutanlar için beslenme ve yaşam şeklinin değiştiği bir ay olduğunu belirten Ceviz, yeterli ve dengeli beslenmenin sürdürülebilmesi için günün oruç tutulmayan bölümünde en az 2 öğünü tamamlamak ve sahur öğününü atlamamak gerektiğinin altını çizdi.

“Sahura kalkılmaması ya da sadece su içilmesi zararlı”
Sahura kalkılmaması ya da sahurda sadece su içilmesinin zararlı olduğu unutulmamalıdır. Çünkü bu beslenme tarzı yaklaşık 16 saat olan açlığı, ortalama 20 saate çıkarmaktadır. Bu da açlık kan şekerinin daha erken saatlerde düşmesine ve buna bağlı olarak günün daha verimsiz geçmesine neden olmaktadır. Bu durumun aksine eğer sahur öğünü, ağır yemeklerden oluşursa gece metabolizma hızı düştüğü için yemeklerin yağa dönüşme hızı ve kilo alma riski artmaktadır. Bu nedenle sahura mutlaka kalkılmalıdır. Sahurda süt, yoğurt, peynir, yumurta, tam tahıllı ekmekler gibi besinlerden oluşan hafif bir kahvaltı yapılabilir ya da çorba, zeytinyağlı yemekler, yoğurt ve salatadan oluşan bir öğün tercih edilebilir. Gün içerisinde aşırı acıkma problemi olanların midenin boşalma süresini uzatarak acıkmayı geciktiren kuru fasulye, nohut, mercimek, bulgur pilavı gibi yemekleri tüketmesi; aşırı yağlı, tuzlu ve ağır yemekler ile hamur işlerinden uzak durulması uygun olacaktır” ifadelerini kullandı.

“Çok hızlı şekilde çok yüksek miktarda besin tüketmek en büyük hatalardan biri”
İftar sofraları için hazırlanan yiyecekler ve bunların tüketim miktarlarına da dikkat edilmesi gerektiğini kaydeden İl Sağlık Müdürü Ceviz, iftar sofralarında bir insana yetecek yemeğin 23 kat fazlasının bulunabildiğini vurgulayarak, şöyle devam etti: “İftarda kan şekeri çok düşük olduğundan kısa sürede çok miktarda besin tüketme isteği doğmaktadır. Yapılan en büyük hatalardan birisi de çok hızlı bir şekilde, çok yüksek miktarda besin tüketmektir. Beyin doyma emrini yemekten 1520 dakika sonra verir. Çok hızlı yemek yendiğinde bu süre zarfında fazla miktarda, enerjisi yüksek besinler yenilir ve bu durum hem sağlık açısından risk oluşturabilir hem de ilerleyen günlerde kilo alımına zemin hazırlayabilir.”
Ceviz, günde ortalama en az 22,5 litre (1214 su bardağı) su içmeye, bununla birlikte Ramazan ayında sıvı ihtiyacını da karşılayacak ayran, taze sıkılmış meyvesebze suları, sade soda gibi içecekleri sık sık tüketmeye özen gösterilmesini de önerdi.

“Kan şekerini dengeli bir şekilde yükselten besinler tercih edin”
Ceviz, oruç tutanlar için beslenme önerilerini de şöyle anlattı:
“Oruç tutarken yeterli ve dengeli beslenmeye özen gösterin. Tek seferde büyük porsiyonlar yerine, iftardan sonra aralıklarla her seferinde azar azar küçük porsiyonlar şeklinde beslenin. Yemeklerinizi hızlı yemekten kaçının, yavaş yavaş ve iyice çiğneyerek tüketin. Sahur öğününüzü atlamayın, mutlaka yapın. Sahurda süt, yoğurt, peynir, yumurta, tam tahıllı ekmekler gibi yiyeceklerden oluşan hafif bir kahvaltı yapabilir ya da çorba, zeytinyağlı yemekler, yoğurt ve salatadan oluşan bir öğün tercih edebilirsiniz. İftara peynir, domates, zeytin gibi kahvaltılıklar veya çorba gibi hafif yemeklerle başlayıp 1015 dakika sonra az yağlı et yemeği, sebze yemeği veya salatayla devam edebilirsiniz. Hem enerji veren hem de kan şekerini dengeli bir şekilde yükselten besinler (beyaz ekmek, pirinç pilavı gibi glisemik indeksi yüksek olan yiyecekler yerine bulgur pilavı, kepekli ekmek veya kepekli makarna vb.) tercih edin. İftarda aşırı şerbetli, yağlı tatlılar yerine; sütlü tatlılar (sütlaç, güllaç, muhallebi vb.) veya meyve tatlıları tercih edin. Susama hissi duymasanız bile iftar ve sahur arasında sık sık su için. Suya ek olarak kafein içeren içecekler yerine de süt, ayran, sade soda, taze sıkılmış meyvesebze suları, ıhlamur ve kuşburnu gibi bitki çayları tercih edebilirsiniz. Yemekleri pişirme yöntemlerinin de önemli olduğunu unutmayın. Özellikle ızgara, haşlama, fırında buğulama gibi sağlıklı yöntemlerle hazırlanan yemekleri tercih edin. Beslenme düzenindeki değişikliklere bağlı olarak oluşabilecek kabızlığı önlemek için sıvı tüketiminize dikkat edin. Ek olarak, yemeklerde lif oranı yüksek yiyecekler (kuru baklagiller, kepekli tahıllar, sebzeler) ve ara öğünlerde de taze ve kuru meyveler, hoşaf ve kompostolar, hurma, ceviz, fındık, badem gibi kuru yemişler tercih edebilirsiniz.”

“Kalabalık ortamlarda iftar yapmaktan uzak durun”
Pandemi nedeniyle kalabalık iftar sofralarından uzak durulmasını da isteyen Ceviz, “Ramazan ayının en önemli özelliği yardımlaşmayı ve paylaşmayı öne alan iftar sofralarıdır. İçinde bulunduğumuz salgın ortamında iftar sofralarımız mümkün olduğunca aile fertlerinden oluşmalı, misafir ağırlamaktan kaçınılmalı ve ev ortamında da kurallara uygun hareket edilmelidir” dedi.
Ramazan ayında da sağlık çalışanlarının 7/24 görevlerinin başında vatandaşlara sağlık hizmeti sunmaya devam edeceklerini vurgulayan Ceviz, vatandaşlarımızın Ramazan ayını kutladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bu kadarına da pes! Evi ve arabası var ama dileniyor
YEREL HABERLER Bu kadarına da pes! Evi ve arabası var ama dileniyor
Tarsus'ta yerli tohum ekimi artıyor
YEREL HABERLER Tarsus'ta yerli tohum ekimi artıyor
SPARK yetkilileri, MEÜ’deki yatırımları inceledi
YEREL HABERLER SPARK yetkilileri, MEÜ’deki yatırımları inceledi
Yetiştirdikleri çiçekler öğrencilerin bütçesine katkı sağlayacak Mersin'de tarım lisesi öğrencileri, yetiştirdikleri süs bitkilerini görücüye çıkardı
YEREL HABERLER Yetiştirdikleri çiçekler öğrencilerin bütçesine katkı ...
Başkan Seçer: “MESKİ borçlarında 200 milyonun üzerinde azalma söz konusu”
YEREL HABERLER Başkan Seçer: “MESKİ borçlarında 200 milyonun ...
Tantuni ustasından `tanburger´
YEREL HABERLER Tantuni ustasından `tanburger´
Başkan Seçer, 4 televizyon ve 22 radyonun ortak yayınında 2 yılı değerlendirdi Seçer: “Disipline ederseniz, ne yaptığınızı bilirseniz, bankalardan zora düşüp tefeci faizi ile banka kredisi kullanmazsanız, kemiğinizi kemirtmezseniz belediye yönetilir. Biz yönetiyoruz” “Bize de en azından Cumhur İttifakına mensup belediyelere gösterdiğiniz muameleyi gösterin”
YEREL HABERLER Başkan Seçer, 4 televizyon ve 22 radyonun ortak ...
MESKİ, 3 mahallede 13 milyon TL’lik yatırımla yağmur suyu çalışmalarını tamamladı
YEREL HABERLER MESKİ, 3 mahallede 13 milyon TL’lik yatırımla yağmur ...
Kuyuya düşen keçiyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Kuyuya düşen keçiyi itfaiye kurtardı
(Özel) Hem vücut geliştirme şampiyonu hem ebe hem covid servisinde gönüllü Mersinli ebe ve milli sporcu Fadime Ayışık Karaca, görev yaptığı Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin covid bölümlerinde pandemi sürecinin başından bu yana gönüllü olarak çalışıyor 2018 Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonu olan Karaca, geçirdiği operasyon nedeniyle gönüllü çalışmaya bir süre ara verse de pandemi bitene kadar covidli hastalara hizmet etmeye kararlı olduğunu söyledi
YEREL HABERLER (Özel) Hem vücut geliştirme şampiyonu hem ebe hem ...
Yörüklerin kullandığı yollar kardan temizlendi
YEREL HABERLER Yörüklerin kullandığı yollar kardan temizlendi
Karda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı
YEREL HABERLER Karda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı
Su kuyusuna düşen keçi, itfaiye tarafından kurtarıldı
YEREL HABERLER Su kuyusuna düşen keçi, itfaiye tarafından kurtarıldı
2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 0 - Etimesgut Belediyespor: 2
YEREL HABERLER 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 0 - Etimesgut ...
Mersin Büyükşehir Belediyesinin ilçelerdeki asfalt çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesinin ilçelerdeki asfalt ...
Tarsus Şehir Tiyatrosu, yeni sahnesinde ilk prömiyerini yaptı
YEREL HABERLER Tarsus Şehir Tiyatrosu, yeni sahnesinde ilk ...
Mersin'de üreticilere kantaron fidesi dağıtıldı
YEREL HABERLER Mersin'de üreticilere kantaron fidesi dağıtıldı
Kamyon ile ağaç arasında sıkışan sürücü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kamyon ile ağaç arasında sıkışan sürücü hayatını ...
Başkan Özyiğit: "Muhtarlarımızla uyum içerisindeyiz"
YEREL HABERLER Başkan Özyiğit: "Muhtarlarımızla uyum içerisindeyiz"
Mersin'de kardan kapanan yollarda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı
YEREL HABERLER Mersin'de kardan kapanan yollarda mahsur kalan ...
Mersin'de gökkuşağı şöleni Erdemli ilçesinde oluşan yarım daire şeklindeki gökkuşağı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi
YEREL HABERLER Mersin'de gökkuşağı şöleni Erdemli ilçesinde oluşan ...
Mersin'de 400 gramlık Ramazan pidesi 1.5 liradan satılacak Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren MER-EK Halk Ekmek Fabrikası, 400 gramlık Ramazan pidesini 1.5 liradan vatandaşlara ulaştıracak
YEREL HABERLER Mersin'de 400 gramlık Ramazan pidesi 1.5 liradan ...
Bu oyuncak dükkanında her şey özel çocuklar için
YEREL HABERLER Bu oyuncak dükkanında her şey özel çocuklar için
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı