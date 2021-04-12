Otomobilin atık kağıt toplayıcısına çarptığı kaza güvenlik kamerasında

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Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de yaya geçidinin karşısına geçmeye çalışan bir atık kağıt toplayıcısına otomobil çarptı. Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Merkez Yenişehir ilçesine bağlı Çiftlikköy Mahallesi İstemihan Talay Caddesi'nde 9 Nisan Cuma günü yaya geçidinin karşısına geçmeye çalışan bir atık kağıt toplayıcısına otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce uzağa savrulan atık kağıt toplayıcısına ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. İsmi açıklanmayan atık kağıt toplayıcısı, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Yenişehir Soner AYDIN

2021-04-12 15:36:58



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