TKDK Mersin İl Koordinatörlüğü, 399 milyon TL hibe tutarlı 128 proje kabulü yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TKDK Mersin İl Koordinatörlüğü, 399 milyon TL hibe tutarlı 128 proje kabulü yaptı

İHA

TKDK Mersin İl Koordinatörlüğü, 399 milyon TL hibe tutarlı 128 proje kabulü yaptı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Mersin İl Koordinatörlüğü, IPARD II Programı 10. Başvuru Çağrı Döneminde 128 proje teslim aldı. Toplam yatırım tutarı 975 milyon TL olan projeler için 399 milyon TL hibe desteği başvurusu gerçekleşti. Mersin İl Koordinatörlüğü, bu çağrı döneminde de 42 il koordinatörlüğü arasında yine birinci oldu.
TKDK Mersin İl Koordinatörü Beytullah Uygur, 10. Başvuru Çağrı İlanının süresinin tamamlanmasının ardından açıklama yaptı. TKDK Mersin İl Koordinatörlüğü olarak büyük bir ivme kazandıklarını belirten Uygur, “Son üç çağrıdır, gerek kabul edilen proje sayısı gerek yatırım uygun harcama tutarı gerekse ödenecek hibe tutarları bakımından 42 il koordinatörlüğü içerisinde birinci sıradayız” dedi.
7 Ocak 2021 tarihinde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından 1 milyar 125 milyon TL bütçeye sahip IPARD II Programı 10. Başvuru Çağrı İlanını duyurulduğunu anımsatan Uygur, “Çağrı ilanından bugüne kadar geçen sürede pandemi kurallarına uygun olarak potansiyel faydalanıcılara yönelik tanıtım faaliyetlerimizi gerçekleştirerek 9 Nisan 2021 tarihi itibariyle Mersin İl Koordinatörlüğü olarak 975 milyon TL’lik Uygun Harcama Tutarlı 10. Çağrının proje kabul işlemelerini tamamlamış bulunuyoruz. Çok verimli geçen bu süre zarfının meyvelerini bugün almanın mutluluğunu içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

Kabul edilen projelere yüzde 40 ile yüzde 70 arasında hibe sağlanacak
10’uncu proje başvurularının, Hayvansal ÜretimTarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar, İşeme ve PazarlamaTarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile ilgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar başlıkları altında kabul edildiğini kaydeden Uygur, “Söz konusu tedbirlere göre değişmekle birlikte yüzde 40 ile yüzde 70 arasında hibe sağlanacak. TKDK'nın desteklediği sektörlerde sağladığı hibe olanaklarına ek olarak sağladığı KDV, ÖTV, Gelir ve Kurumlar Vergisi muafiyetleri de bulunmakta. Ayrıca bakanlığımız tarafından, yatırımcılara kolaylık sağlamak amacıyla yatırım öncesi finansman kaynağı sağlayabilmek için ödeme yapacağımız hibe desteğinin yüzde 50’si tutarında avans alabilme imkanı sağlandı” Değerlendirmesinde bulundu.

“42 il koordinatörlüğü arasında birinci olduk”
Uygur, 10. çağrı kapsamında 975 milyon TL’lik uygun harcama tutarlı 128 proje aldıklarını bildirerek, şunları kaydetti:
“Daha önceki çağrı ve ödeme dönemlerinde olduğu gibi bu çağrı ilanı kapsamında da 975 milyon TL yatırım tutarlı 399 milyon TL hibe tutarlı proje kabulü yaparak 42 il koordinatörlüğü arasında birinci olduk. Söz konusu 128 projenin 20 tanesi Hayvansal Üretim ana baslığı altında iken, 108 tanesi de İşleme ve Pazarlama sektörüne ait projelerdir. Bu yılki hedeflerimiz doğrultusunda kabul edilen projelerin zaman kaybetmeden incelemelerini tamamlayarak Türkiye ekonomisine ve Mersinimize kazandırmayı planlıyoruz. Ülkemize, Mersinimize ve de en önemlisi yatırımcılarımıza hayırlı olsun.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otomobilin atık kağıt toplayıcısına çarptığı kaza güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Otomobilin atık kağıt toplayıcısına çarptığı kaza ...
Dilenci kadının üzerine kayıtlı evi ve otomobili çıktı
YEREL HABERLER Dilenci kadının üzerine kayıtlı evi ve otomobili ...
İl Sağlık Müdürü Ceviz: “Sahura kalkılmaması ya da sadece su içilmesi zararlı”
YEREL HABERLER İl Sağlık Müdürü Ceviz: “Sahura kalkılmaması ya da ...
Bu kadarına da pes! Evi ve arabası var ama dileniyor
YEREL HABERLER Bu kadarına da pes! Evi ve arabası var ama dileniyor
Tarsus'ta yerli tohum ekimi artıyor
YEREL HABERLER Tarsus'ta yerli tohum ekimi artıyor
SPARK yetkilileri, MEÜ’deki yatırımları inceledi
YEREL HABERLER SPARK yetkilileri, MEÜ’deki yatırımları inceledi
Yetiştirdikleri çiçekler öğrencilerin bütçesine katkı sağlayacak Mersin'de tarım lisesi öğrencileri, yetiştirdikleri süs bitkilerini görücüye çıkardı
YEREL HABERLER Yetiştirdikleri çiçekler öğrencilerin bütçesine katkı ...
Başkan Seçer: “MESKİ borçlarında 200 milyonun üzerinde azalma söz konusu”
YEREL HABERLER Başkan Seçer: “MESKİ borçlarında 200 milyonun ...
Tantuni ustasından `tanburger´
YEREL HABERLER Tantuni ustasından `tanburger´
Başkan Seçer, 4 televizyon ve 22 radyonun ortak yayınında 2 yılı değerlendirdi Seçer: “Disipline ederseniz, ne yaptığınızı bilirseniz, bankalardan zora düşüp tefeci faizi ile banka kredisi kullanmazsanız, kemiğinizi kemirtmezseniz belediye yönetilir. Biz yönetiyoruz” “Bize de en azından Cumhur İttifakına mensup belediyelere gösterdiğiniz muameleyi gösterin”
YEREL HABERLER Başkan Seçer, 4 televizyon ve 22 radyonun ortak ...
MESKİ, 3 mahallede 13 milyon TL’lik yatırımla yağmur suyu çalışmalarını tamamladı
YEREL HABERLER MESKİ, 3 mahallede 13 milyon TL’lik yatırımla yağmur ...
Kuyuya düşen keçiyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Kuyuya düşen keçiyi itfaiye kurtardı
(Özel) Hem vücut geliştirme şampiyonu hem ebe hem covid servisinde gönüllü Mersinli ebe ve milli sporcu Fadime Ayışık Karaca, görev yaptığı Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin covid bölümlerinde pandemi sürecinin başından bu yana gönüllü olarak çalışıyor 2018 Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonu olan Karaca, geçirdiği operasyon nedeniyle gönüllü çalışmaya bir süre ara verse de pandemi bitene kadar covidli hastalara hizmet etmeye kararlı olduğunu söyledi
YEREL HABERLER (Özel) Hem vücut geliştirme şampiyonu hem ebe hem ...
Yörüklerin kullandığı yollar kardan temizlendi
YEREL HABERLER Yörüklerin kullandığı yollar kardan temizlendi
Karda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı
YEREL HABERLER Karda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı
Su kuyusuna düşen keçi, itfaiye tarafından kurtarıldı
YEREL HABERLER Su kuyusuna düşen keçi, itfaiye tarafından kurtarıldı
2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 0 - Etimesgut Belediyespor: 2
YEREL HABERLER 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 0 - Etimesgut ...
Mersin Büyükşehir Belediyesinin ilçelerdeki asfalt çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesinin ilçelerdeki asfalt ...
Tarsus Şehir Tiyatrosu, yeni sahnesinde ilk prömiyerini yaptı
YEREL HABERLER Tarsus Şehir Tiyatrosu, yeni sahnesinde ilk ...
Mersin'de üreticilere kantaron fidesi dağıtıldı
YEREL HABERLER Mersin'de üreticilere kantaron fidesi dağıtıldı
Kamyon ile ağaç arasında sıkışan sürücü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kamyon ile ağaç arasında sıkışan sürücü hayatını ...
Başkan Özyiğit: "Muhtarlarımızla uyum içerisindeyiz"
YEREL HABERLER Başkan Özyiğit: "Muhtarlarımızla uyum içerisindeyiz"
Mersin'de kardan kapanan yollarda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı
YEREL HABERLER Mersin'de kardan kapanan yollarda mahsur kalan ...
Mersin'de gökkuşağı şöleni Erdemli ilçesinde oluşan yarım daire şeklindeki gökkuşağı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi
YEREL HABERLER Mersin'de gökkuşağı şöleni Erdemli ilçesinde oluşan ...