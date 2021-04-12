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Mersin'den İdlib ve Azez'e 11 yardım tırı dualarla yola çıktı Mersin Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Mersin Şubesi tarafından toplanan 11 yardım tırı, dualarla Azez ve İdlib kentine uğurlandı Yardım tırlarıyla Suriye'ye Ramazan kolileri ulaştırılacak

İHA

Mersin İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Mersin Şubesi tarafından toplanan 11 yardım tırı, dualarla Azez ve İdlib'e uğurlandı. Yardım tırlarıyla Suriye'ye çok sayıda Ramazan kolileri ulaştırılacak.

Mersin'den İdlib ve Azez'e 11 yardım tırı dualarla yola çıktı Mersin Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Mersin Şubesi tarafından toplanan 11 yardım tırı, dualarla Azez ve İdlib kentine uğurlandı Yardım tırlarıyla Suriye'ye Ramazan kolileri ulaştırılacak

Mersin İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Mersin Şubesi tarafından toplanan 11 yardım tırı, dualarla Azez ve İdlib'e uğurlandı. Yardım tırlarıyla Suriye'ye çok sayıda Ramazan kolileri ulaştırılacak.
Mersin İl Müftülüğü, Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 'Yolun İyilik Olsun' temasıyla başlatılan kampanya kapsamında, İdlib ve Azez'e 11 tır yardım gönderdi. Eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu önünde yapılan uğurlama törenine, İl Müftüsü Şaban Kondi, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, il protokol üyeleri ve hayırsever vatandaşlar katıldı.
Burada konuşan İl Müftüsü Şaban Kondi, müftülük olarak geçen yıllarda olduğu gibi bu Ramazan ayında da hem yurt içi hem de yurt dışında yapacakları yardımlarla fakirin, fukaranın, yetimin, öksüzün iftar sofralarında gönüllerini ve yardımlarını buluşturacaklarını söyledi. Özellikle bu pandemi sürecinde Valilik ve kaymakamlıkların himayelerinde farklı görev ve unvanlarla personelin, yardım organizasyonları yaptığını söyleyen Kondi, "Kardeşlerini Unutma Beklenen Sensin' ve şifa ayı Ramazan temalarıyla yürüttüğümüz 2021 yılı Ramazan programı kapsamında Mersin İl Müftülüğü olarak, gıda, alışveriş kartı, bayramlık kıyafet gibi hazırlıklarla yardım kampanyalarımızı devam ettiriyoruz. Bu bağlamda, il ve ilçelerimizde farklı yardım türleriyle birlikte 15 bin Ramazan kolisi dağıtımı devam ediyor, 700 yetim ailemizi, hayır sahiplerimizle buluşturuyoruz. Hedefimiz ilimiz genelinde 30 bin ihtiyaç sahibi aileye hayır sahiplerimizin yardımlarını ulaştırmaktır. Bununla birlikte kardeş ilimiz Tunceli ve Hakkari’ye de değişik yardım ve hediyeler gönderiyoruz" dedi.

"Çalışmalarımız 'yer yüzünde iyilik hakim oluncaya dek' devam edecektir"
Yurt dışında yaşayan yardıma muhtaç insanlara da el uzattıklarını vurgulayan Kondi, "Hayır sahiplerimizin kendi istekleri doğrultusunda Mersin İl Müftülüğü ve TDV kanalı ile Suriye’de Azez ve İdlib'teki mazlum ve mağdur kardeşlerimize, yetim kamplarımıza bugün buradan 11 tırlık Ramazan gıda kolisi gönderiyoruz. Ayrıca Lübnan’ın Trablus bölgesindeki ecdat yadigarı Müslüman kardeşlerimize de Mersinli hayır sahiplerimizin ve Türkiye Diyanet Vakfımızın katkılarıyla yerelden temin edilecek 7 bin 500 Ramazan gıda kolisi dağıtacağız. Bizler yurt dışında yürüttüğümüz bu faaliyetlerle sadece yardım değil, aynı zamanda ülkemizin bayrağını, milletimizin cömertliğini, engin hoşgörüsünü ve tarihi misyonu olan barış ve kardeşliğini götürüyoruz. Gönül köprüleri inşa ediyoruz. Çalışmalarımız 'yer yüzünde iyilik hakim oluncaya dek' devam edecektir. Bu çalışmada bizlere destek veren herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından yardım dolu tırlar dualar okunarak uğurlandı. Tırlarla, çok sayıda Ramazan kolisi Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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