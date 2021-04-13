Kargoyla gönderilen şanzımandan 3,9 kilo metamfetamin çıktı

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Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN´de, 3,9 kilogram metamfetamin gizlenen şanzıman kargosunu teslim alan 3 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente doğu illerinden kargoyla yüklü miktarda uyuşturucu madde getirildiği bilgisi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Polis ekipleri, merkez Mezitli ilçesi Menderes Mahallesi'ndeki kargo şubesine, kargoyu almaya giden şüphelileri takibe aldı. Ekipler, kargoyla gönderilen şanzımanı teslim alan şüphelileri gözaltına aldı. Paketi açılan şanzımanda 3,9 kilogram metamfetamin ele geçirildi. M.A., F.D. ve A.Y.S. ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.FOTOĞRFALI

DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2021-04-13 09:45:08



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