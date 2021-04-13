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Silifke’de açıkta erik hasadı başladı İlk çıktığında kilosu yaklaşık 200 liradan alıcı bulan can eriğinin kilosu açıkta hasadın başlamasıyla 30 ila 40 liraya kadar düştü

İHA

Silifke’de açıkta erik hasadı başladı İlk çıktığında kilosu yaklaşık 200 liradan alıcı bulan can eriğinin kilosu açıkta hasadın başlamasıyla 30 ila 40 liraya kadar düştü

Silifke’de mart ayı başında örtü altında ilk çıktığında kilosu yaklaşık 200 liradan alıcı bulan can eriğinin kilosu açıkta hasadın başlamasıyla 30 ila 40 liraya kadar düştü.
İlk çıktığında tadımlık olan ve özellikle aşeren hamile kadınlar tarafından fiyatı pahalı olduğu için tane ile satın alınan erik fiyatları düştüğü için artık her sofraya girebilecek. Göksu Vadisi'nde üretici Murat Temur açık alanda hasadına başlanan eriklerin, Ankara ve İstanbul’a gönderildiğini söyledi.
Keben Mahalle Muhtarı üretici Murat Temur, bölgede açıkta başlayan hasadın ilk olarak birkaç bahçede başladığını, Nisan ayı sonu itibari ile tam hasada başlanacağını söyledi. Erikler, Keben Mahallesi'nde özel olarak paketlendikten sonra Ankara, İstanbul, İzmir başta olmak üzere talebe göre Türkiye’nin değişik illerine gönderiliyor.
Murat Temur, can eriğinin açıkta hasadına başlanmasının ardından kilosunun 30 ila 40 liradan satıldığını kaydetti.
Bu yıl ilçe genelinde 800 dönüm arazide 8 bin ton erik hasadının yapılacağını ifade eden Murat Temur, erik üretiminin Göksu Vadisi'nde Keben başta olmak üzere Sabak, Bükdeğirmeni, Karakaya, Karahacılı, Evkafçiftliği, Kargıcak, İmambekirli, Ortaören, Kabasakallı, Atayurt, Atakent ve Taşucu mahallelerinde yapıldığını belirtti.
Silifke’de yetişen can eriğinin gerek erkenci olmasından, gerekse görünümü ve lezzeti ile tüketiciler tarafından yoğun bir şekilde talep edildiğini vurgulayan Temur, eriğin getirisi dolayısıyla ilginin sürekli arttığını ve üretim alanının da buna bağlı olarak genişlediğini kaydetti. Normalde açık alanda hasadın Nisan ayı sonunda yapıldığını belirten Murat Temur, “1 ay önce örtü altında 200 TL’den satılırken eriğimiz şimdilerde 30 ila 40 liradan gidiyor. Ümidimizi yitirmiyoruz” dedi.
Göksu Vadisi’nin Türkiye'nin en doğal ortamlarından birisi olduğuna dikkati çeken Murat Temur, “Göksu Vadisi köylerinin en önemli özelliği iklimler içerisinde mikro klima özelliğe sahip olmasıdır. Mikro klima özelliğinden dolayı burada yetişen ürünlerin ayrı bir damak zevki ve görünümü var. Buranın en önemli özelliklerinden bir tanesi de meyve turfandacılığıdır. Türkiye’nin ilk turfanda can eriği Silifke’nin Göksu Vadisi'nde çıkmakta ve Silifke’de üretimi yapılan eriğin de yüzde 70 potansiyeli Keben ve Sabak mahallelerini kapsamaktadır” diye konuştu.

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