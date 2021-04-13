Türkiye’nin yaş meyve sebzede ilk çeyrek ihracatı yüzde 22 arttı İlk çeyrekte yaş meyve sebze ihracatı yüzde 22 artışla 774,5 milyon dolara ulaştı

Akdeniz Yaş Meyve ve Sebze İhracatçılar Birliği Başkanı Nejdat Sin, 2021’in ilk çeyreğinde Türkiye’nin yaş meyve sebze ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artışla 774,5 milyon dolara ulaştığını açıkladı. Geçen yıl yüzde 21 artışla 2,73 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaşan meyve sebze sektörünün 2021 yılında da başarı hikâyeleri yazmaya devam ettiğini vurgulayan Başkan Nejdat Sin, “Elde ettiğimiz bu başarılarda verimli, kaliteli ve güvenli üretimi sürdürülebilir kılmak adına ortak akılla yürüttüğümüz çalışmalarımız etkili oluyor.” dedi.

Meyve sebze ihracatında Akdeniz’in payı yüzde 42

2021 yılının OcakMart ayları arasında Akdeniz Yaş Meyve ve Sebze İhracatçılar Birliği’nin 327,5 milyon dolarlık ihracat performansıyla ülke geneli sektör ihracatından yüzde 42 pay aldığını kaydeden Başkan Nejdat Sin, “Ülkemizde ürün deseninden toprak işlemeye, bitki bakımından zirai mücadele yöntemlerine kadar gelişmiş bir yapıda tarımsal faaliyetler devam ediyor. Bu yapının güçlenmesi için özellikle son üç yılda verimli, kaliteli ve güvenli üretimi sürdürülebilir şekilde devam ettirmek hedefiyle ortak akılla yürüttüğümüz çalışmalarımız sektörümüzün yol haritasını da büyük ölçüde şekillendiriyor” dedi.

Covid19 pandemisi sürecinde dünya genelinde gıda güvenliğinin ve izlenebilirliğin ön plana çıktığını ifade eden Başkan Nejdat Sin, “Yeni dünya düzeninde tarladan sofraya gelinceye kadar yetiştirilen meyve ve sebzenin izlenebilirliği ve tüm sürecin şeffaf bir şekilde ortaya konulması gerekiyor. Bu kapsamdaki çalışmalarımızı ilgili bakanlıklar, üretici birlikleri, ziraat odaları, ziraat mühendisleri odaları, zirai ilaç bayileri, zirai danışmanlar ile beraber yürütüyoruz. Tüm üretim, hasat ve hasat sonrası işlemleri en uygun yöntemlerle yapmaya büyük özen gösteriyoruz” diye konuştu.



‘Üretim, hasat ve hasat sonrası olarak üç aşama da çok önemli’

Birleşmiş Milletler’in 2021’i Uluslararası Meyve ve Sebze Yılı ilan ettiğini, bu temanın dünya sebze üretiminde 4’üncü, meyve üretiminde 5’inci konumda olan Türkiye için önemli fırsatlar oluşturduğunu belirten Başkan Nejdat Sin, şunları söyledi: “İzlenebilirliği köklendirmek adına çalışmalarımızı üç aşamada yürütüyoruz. Birinci aşamada çevre dostu olan biyolojik ve biyoteknik zirai mücadele yöntemlerinin seçilmesi önem taşıyor. Bu konuda kısır sinek teknolojileri, faydalı böcek ve farklı tuzakların kullanımı ile eğer gerekli ise doğru zamanda doğru zirai mücadelenin uygulanmasını sağlamak için gerekli tüm çalışmaları yapıyoruz. Ayrıca izlenebilir üretim konusunda sektör paydaşlarımızla gerekli toplantıları düzenli olarak yapıyor, üreticilerimiz ile uzmanları buluşturuyoruz. Sezon öncesinde yasaklı ilaç listesi ile uygun ilaç kombinasyonlarını ilgili bakanlıklardan görüş alarak üreticilerimize iletiyoruz.



‘İhracat hacminde en yüksek artışları Suriye, Libya ve Avusturya’da yakaladık’

OcakMart dönemindeki yaş meyve sebze ihracatını ülkelere göre değerlendiren Başkan Sin, şöyle konuştu:

“Yılın ilk çeyreğinde en fazla ihracatı yüzde 14 artış ve 228,9 milyon dolar değer ile Rusya’ya gerçekleştirdik. Bu ülkeyi yüzde 90 artış ve 76 milyon dolar değer ile Irak, yüzde 17 artış ve 69,2 milyon dolar değer ile Romanya takip etti. Aynı dönemde en fazla ihracat artışlarını kaydettiğimiz ülkeler ise yüzde 364 artış ve 22,7 milyon dolar değer ile Suriye, yüzde 156 artış ve 6 milyon dolar değer ile Libya, yüzde 112 artış ve 7,3 milyon dolar değer ile Avusturya oldu. Hindistan, Birleşik Krallık, Birleşik Arap Emirlikleri ve Almanya pazarlarında da önemli artışlar sağladık.”



Rusya’ya ihracatta domates kotasının arttırılması için yoğun görüşmeler yapıldı

Başkan Sin, Rusya’ya domates ihracatı kotasının arttırılmasını teminen Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği, Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı ile işbirliği içerisinde yoğun çalışmalar yapıldığını ve neticede Rusya’ya domates ihracatında uygulanan 250 bin tonluk kotanın 300 bin tona çıkarılması yolunda Rusya Tarım Bakanlığı’nın ikna edildiğini belirtti. Başkan Sin “Rusya’da yasal prosedürler tamamlandıktan sonra kotanın 300 bin tona çıkacağını olacağını belirtmek isterim. Emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ederiz.” dedi.



"Rusya’da yaş meyve sebze tanıtım kampanyamız büyük ödül kazandı"

Rusya’da yaş meyve sebze sektörünün tanıtımına yönelik olarak hazırlanan ve tüm hızıyla süren medya tanıtım kampanyası nedeniyle, bu ülkedeki önemli bir medya kuruluşu olan Komsomolskaya Pravda’nın Türkiye Yaş Meyve Sebze Sektörü’nü ‘Dünyanın En Efsanevi Markası Ödülü’ne layık gördüğü bilgisini paylaşan Başkan Nejdat Sin, söz konusu ödülün alınmasında başta Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu olmak üzere, Türkiye Yaş Meyve Sebze Sektör Kurulu’na sekreterya hizmeti veren AKİB Genel Sekreterliği’ne ve emeği geçen herkese katkılarından dolayı teşekkür etti.

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