Girit köyü İhsaniye, saksılar ve banklarla renklendi

– Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin tek Giritli köyü olarak bilinen Bağcılar İhsaniye Mahallesini renklendirdi. Büyükşehir Belediyesinin bünyesinde yetiştirilen çiçekler, marangozhanede üretilen saksılara konuldu, banklarla birlikte köyün birçok noktasına yerleştirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, muhtarlardan ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda yürüttüğü çalışmaları sürdürüyor. Kısa süre önce Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel ve beraberindeki 8 daire başkanı, merkez Akdeniz ilçesi İhsaniye Mahallesini ziyaret ederek mahallenin sorunlarını yerinde dinlemiş, vatandaşlardan gelen talepleri almıştı. Mahalle Muhtarı Yücel Şen’in daveti üzerine gerçekleştirilen ziyarette, Türkiye’nin tek ‘Giritli Köyü’ olarak da bilinen mahallede turizmi canlandırmanın yolları da konuşulmuştu. Ekipler, kısa sürede harekete geçerek, bölgeye yapılacak hizmetlerin başlangıcını yaptı.



Çiçekler de banklar da Büyükşehir’den

Park ve Bahçeler Dairesine bağlı ekipler, Büyükşehir Belediyesinin fidanlığında yer alan marangozhanede ürettikleri ahşap saksıları ve bankları mahallede belirlenen noktalara yerleştirdi. Büyükşehir fidanlığında yetiştirilen rengarenk çiçekler, köyün ruhuna ve evlerin dış cephesine uygun olarak mavi ve beyaz renklere boyanan ahşap saksılara yerleştirildi.



“Bu bir ilk”

22 yıldır köyde yaşadığını ifade eden Eda Göl, “Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer köyümüz için çiçeklendirme yaptı. Bu bir ilk. Köyümüz renklenecek. Banklar getirildi, daha farklı şeyler de bekliyoruz. Hizmetini bizden esirgememesini istiyoruz. Teşekkür ediyorum” dedi.



“Hızlı bir şekilde çalışmalara başladık”

İhsaniye Mahallesi Muhtarı Yücel Şen de 1898 yılında Girit Adasından kaçarak gelenlerin köyü oluşturduğunu ve köyün başlıca geçim kaynağının tarım olduğunu söyledi. Şen, “Büyükşehir Belediyesi daire başkanlarımız davetimiz üzerine geldi ve köydeki eksikliklerin yerinde tespiti için bir toplantı gerçekleştirdik. Bunun üzerine hızlı bir şekilde çalışmalara başladık. Bu sayede sokak aralarına saksı çiçeklerimiz, banklarımız yerleştirildi. Akabinde daha farklı çalışmalarımız da olacak” diyerek Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer ve daire başkanlarına teşekkür etti.

Köyde turizmle ilgili çalışmalar olduğun u belirten Şen, “Köyün geçim kaynağı tabii ki başta tarım. Zeytin, zeytinyağı yanı sıra vatandaşlar butik olarak kendi aileleri arasında atadan görme şarap, sirke haneye yetecek kadar yapılıyor. Tabi şimdi turizmle ilgili de gelişmeler oluyor. Mekanlar açılıyor. İstiyoruz ki herkes yapsın. Herkes butik bir şekilde kendi ürettiğini pazarlayabilsin” diye konuştu.

Park ve Bahçeler Dairesinde görev yapan Pınar Savrun, iyileştirme çalışmalarının diğer daire başkanlıklarıyla koordineli olarak devam edeceğini ifade ederek, şunları söyledi:

“Başkanımız Vahap Seçer ve Genel Sekreter Yardımcımız öncülüğünde daire başkanlarımız kentin muhtelif yerleşim yerlerinde ziyaretlerde bulunuyor. Buradaki eksiklikleri dinliyorlar, vatandaşlarımızdan talepler alıyorlar, muhtarlarla alanları geziyorlar ve iyileştirme programına gidiyorlar. Şu an iyileştirme programıyla Bağcılar İhsaniye Mahallesindeyiz. Mahallemize, muhtarımızla belirlediğimiz noktalara saksılar, banklar koyduk. Bu iyileştirme programımız diğer daire başkanlıklarımızla birlikte devam edecek.”

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