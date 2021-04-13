Bozyazı'daki orman yangını büyümeden söndürüldü

Bu bölgelerde sağanak ve kar var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mersin'in Bozyazı ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, BozyazıAydıncıkGülnar ilçelerinin sınır noktasında bulunan Pembecik Mahallesi Değirmendere ile Dona mevkiisi arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi yapan çevredeki vatandaşların ihbarı ile bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arozöz gönderildi. Ekiplerin ortak müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülerek, kontrol altına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.