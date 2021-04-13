Okulda yetiştirdikleri çiçekleri stant kurup sattılar



Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)MERSİN´de tarım lisesi olarak eğitim veren Erdemli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencileri, okulda kurulan uygulama bahçesinde yetiştirdikleri 6 çeşit 400 çiçeği okul bütçesine katkı sağlamak amacıyla stant kurup sattı.

Erdemli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okul bünyesinde kurulan uygulama bahçesinde yetiştirdikleri 6 çeşit çiçeği okul bütçesine katkı sağmak amacıyla Hükümet Konağı karşısında stant kurup satışa çıkardı. İlgini yoğun olduğu stantlarda 400 çiçek alıcılarla buluştu. Erdemli Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük ve beraberindeki şube müdürleri de stantları ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Öğrencileri tebrik eden Yusuf Açıkyörük, "Tanesi 3 TL'den satılan çiçekler evine çiçek götürmek isteyen vatandaşlar tarafından büyük talep gördü. Emeği geçen bütün okul idarecilerimizi, öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Lise Müdürü İsmet Turan da, emeği geçenlere teşekkür etti.

TEORİK BİLGİLER PRATİĞE DÖNÜŞÜYOR

Öğrencilerden Sude Ersoy ise okulda teorik olarak gördükleri dersleri uygulama bahçesinde pratiğe döktüklerini belirterek şunları söyledi:

"Okulumuzun bahçesinde yetiştirdiğimiz çiçeklerimizi okul tanıtımı bünyesinde kurduğumuz standımızda satıyoruz. Burası, müşteri diyaloğu, satış yapma, ürün bilgisi ve satış teknikleri konusunda bizler içinde büyük bir fırsat. Çiçek satışlarımıza vatandaşlarımız çok güzel ilgi gösteriyorlar. Satışlarımızla hem okulumuza hem de kendimize katkı sağlıyoruz. Bütün öğretmenlerimize ve arkadaşlarımıza teşekkür ederim"DHA-Genel Türkiye-Mersin / Erdemli Mehmet DOĞANER

2021-04-13 11:43:01



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