Kalbinde delik olan basketbolcu Elanur, tedavisinin ardından A takımda



Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Çukurova Basketbol Kulübü Mersin Yenişehir Belediyesi'nin, kalbinde doğuştan delik bulunan oyuncusu Elanur Menteş, tedavi sonrası gösterdiği başarı ile A takıma yükseldi.

Çukurova Basketbol Kulübü'nün geçen ocak ayında A takım kadrosuna çıkarma kararı aldığı Elanur Menteş, lisans işlemlerinde kullanılmak için sağlık vizesi almak üzere kentteki hastaneye gitti. Hastanede yapılan kontrolde kalbinde doğuştan delik olduğunu öğrenen genç basketbolcu; ailesi, antrenörleri, takım arkadaşları ve doktorlarının desteğiyle ameliyat olmaya karar verdi.

Şubat ayında hastanede tedaviye alınan Elanur Menteş'in kalbindeki delik, anjiyo yapılarak kapatıldı. Başarılı geçen operasyonun ardından sağlığına kavuşan Elanur, bir süre sonra altyapıdaki takım arkadaşlarının arasına dönüp çalışmalarına yeniden başladı. Antrenmanlardaki azmi ve hırsıyla antrenörlerinin dikkatini çeken Elanur, performansıyla A takıma yükseldi.

Bugüne kadar kalbiyle ilgili hiçbir sorun yaşamadığını belirten Elanur Menteş, "Sağlık raporu almak için hocamla hastaneye gittiğimizde, birçok işlem yapıldı. Son olarak kalbimle ilgili yapılan testte kalbimde küçük bir delik tespit edildi. Böyle bir şeyi hiç beklemiyordum. Ailemde de böyle bir şeye rastlanmamıştı. Çok şaşırdım ve üzüldüm" dedi.

"HOCALARIM VE TAKIM ARKADAŞLARIM DESTEKLERİNİ HİÇ ESİRGEMEDİ"

Elanur Menteş, yakınlarının desteğiyle ameliyat olmaya karar verdiğini aktardı, operasyonun ardından sağlığına kavuşmak için beklediği süreçte, çok sevdiği basketbola dönememe korkusu hissettiğini dile getirdi. Tedavi sürecinin ardından parkeye adım attığı ilk anda büyük sevinç yaşadığını anlatan Elanur, "Heyecanlandım. Takım arkadaşlarımdan uzun süre uzak kalmıştım. Onları gördüğüm için mutluydum. 2 ay kadar uzak kaldığım için antrenmanlara kondisyon çalışmalarıyla başladım. Biraz zorlu bir süreç oldu. Hiç antrenman yapmadığım için zorluk çektim. Hocalarım ve takım arkadaşlarım çok yardımcı oldular, desteklerini esirgemediler" diye konuştu.

"EN BÜYÜK HAYALLERİMDEN BİRİ A TAKIMA ÇIKABİLMEKTİ"

Kariyerinin en özel anlarına adım atmaya başladığını vurgulayan Elanur Menteş, "En büyük hayallerimden biri A takıma çıkabilmekti. İlk maça çıktığım zaman çok heyecanlandım. Güzeldi ve en başta çok gurur vericiydi. Kendimi daha fazla geliştirmek istiyorum. Küçük olduğum için daha çok fazla yol var önümde. Diğer hayalim de milli takım forması giymek" ifadelerini kullandı.

Elanur Menteş, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25'inci haftasında Samsun Canik Belediyespor'u evinde konuk eden takımıyla ilk maçına çıktı. Elanur, A takım forması giydiği ilk müsabakada 26 dakika 33 saniye süre alıp, 8 sayı kaydetti. Ligin son haftasındaki Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol karşılaşmasında da forma giyme heyecanı yaşayan Elanur, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor ile Nesibe Aydın arasındaki play-off çeyrek final serisi ikinci maçında da süre aldı.DHA-Spor Türkiye-Mersin / Yenişehir Mustafa ERCAN

2021-04-13 16:19:08



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