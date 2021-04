(Özel) 'Kerebiç' Ramazan'da sofraların vazgeçilmez tatlısı oldu Mersin yöresine özgü bir tatlı çeşidi olan kerebiç, Ramazan ayında sofralardan eksik edilmiyor

Mersin yöresine özgü bir tatlı çeşidi olan ve Ramazan aylarında daha fazla tüketilen kerebiç, sofralardan eksik edilmiyor.

Mersin'de uzun yıllardır kerebiç üretimi ve satışı yapan Kerebiççi Oğuz, Ramazan ayında üretimi iki kat artırdı. Her gün 15 kadın sabahın erken saatlerinde başladıkları kerebiç yapımını akşama kadar sürdürüyor. Kerebiçin yanında mamul üretimi de yapan kadınlar, günde binlerce kerebiç üretiyor. Eski yıllarda üretimi bir arada yapan kadınlar, bu yıl ise korona virüs salgını nedeniyle 3'lü, 4'lü şekilde ayrı ayrı yerlerde kerebiç yapıyorlar. Kadınlar, üretim sırasında eldiven ve maske kullanıyorlar.



"Bu ay çok fazla satış oluyor"

8 yıldır kerebiç işini yapan Suna Kurucu, Ramazan ayı dolayısıyla çalışmalarının iki katına çıktığını söyledi. Kerebiçin Ramazan tatlısı olarak bilindiğini kaydeden Kurucu, "Eskiden sadece Ramazan ayında yapılırdı ama artık yılın 12 ayı yapıyor. Tabii bu ay çok fazla satışı oluyor. Kerebiç ham maddesi irmik. Zaten bu dönemde en çok tercih edilen tatlıların başında gelmesinin sebebi hafif ve sağlıklı bir tatlı olmasıdır. İçinde bulunan her şey doğal. İçine fıstık ve ceviz konularak yapılıyor. Kaymağı da tamamen doğal ürünlerden yapılıyor. Bu dönemde sabah 05.00'de işe başlıyoruz. Pandemi dolayısıyla sosyal mesafeyi koruma adına imalathaneleri 23 yere böldük kalabalık olmasın diye. Bu şekilde üretimi devam ettiriyoruz" dedi.



"Günde 8090 tava üretim yapıyoruz"

Günde yüzlerce adet kerebiç ürettiklerini kaydeden Kurucu, "Hiç olmuyorsa günde 8090 tava üretim yapıyoruz. Bu günden güne değişebiliyor. Şu anda Ramazan ayının başındayız. Bu önümüzdeki dönemde fazla olacaktır. Kerebiçe ilgi her zaman yüksektir. Kerebiç diğer tatlılar gibi değil kan şekerini hemen yükseltmediği için, o yüzden tercih edilen bir tatlıdır. Şu anda talepten de bunu görebiliyoruz. Bunun tadını bilmeyen bile Ramazan ayında mutlaka bir kez yer. Zaten bir kere yedi mi bir daha da bırakmaz" şeklinde konuştu.

Kerebiçin köpüğünün nasıy yapıldığını da anlatan Kurucu, "Köpüğün yapılmasında çöven kökünü kullanırız. Bu kök önce iyice yıkandıktan sonra 34 saat kaynatılır. Su kahverengiyi alınca süzülür. Süzdükten sonra soğumaya bırakılır. Soğuduktan sonra da çırpma makinesiyle iyice çırpılır. Soğuyan su çırpınca beyaz köpük halini almaya başlar. Sonra sıcak şerbeti dökmeye başlarız ve beyaz köpük halini alır" ifadelerini kullandı.

