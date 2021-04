Seçer: "Ramazan'da Türkiye'nin en ucuz pidesini vatandaşa ulaştırıyoruz" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Her gün 3 ilçemizin 3 mahallesinde ücretsiz yemek dağıtımı yapacağız”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Ramazan ayı boyunca 21 noktada 'mahalle mutfakları'nın devam edeceğini ve her gün 3 ilçenin 3 mahallesinde 5 bin kişilik ücretsiz yemek dağıtılacaklarını belirterek, "Ramazan'da Türkiye’nin en ucuz pidesini vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. MEREK’in ürettiği 400 gram pide 1.50 liradan halk ekmek büfelerinde satışa sunulmuştur" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin Nisan Ayı Toplantısının ikinci birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında Kongre ve Sergi Sarayında yapıldı. Mecliste komisyonlara havale edilen 6, idareden gelen 10 ve gündem dışı 1 madde olmak üzere toplam 17 madde görüşüldü.

Başkan Seçer, pandemi nedeniyle Ramazan’ı buruk karşıladıklarını ifade ederek, "Geçmiş Ramazanlarda olduğu gibi bu yıl toplu iftar sofraları kuramayacağız ama 21 noktada mahalle mutfaklarımız hizmete devam edecek. Ayrıca bugünden itibaren Ramazan ayı boyunca hafta sonu da dahil olmak üzere her gün 3 ilçemizin 3 mahallesinde ücretsiz yemek dağıtımı yapacağız. İlk dağıtımlarımız Tarsus’ta Barbaros, Akdeniz’de 3 Ocak ve Toroslar’da Akbelen Mahallesi’nde olacak. Günlük yaklaşık 5 bin vatandaşımıza bu yemek ikramlarımızı gerçekleştireceğiz. Yine bu Ramazan ayında Türkiye’nin en ucuz pidesini vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. MEREK’in ürettiği 400 gram pide 1.50 TL olarak halk ekmek büfelerinde satışa sunulmuştur. Ayrıca ihtiyaç sahibi ailelerimize her Ramazan ayında olduğu gibi gıda kolilerimizle de destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

“Sahiller halkın malıdır”

Başkan Seçer, mecliste kendisine yöneltilen sorulara da cevap verdi. Seçer, sahillerle ilgili yapılan değerlendirmeler hakkında şunları söyledi: “Sahiller halkın malıdır. Hazinenindir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın uhdesindedir ama bunu vatandaş bilmez. Vatandaş şunu biliyor, ‘Sahilleri pislik götürüyor, belediyeler nerede?’ Doğal alanlar var, oraya tesisleşme yapılamıyor, kaplumbağa yumurtlama alanları ya da doğal hayatı koruma alanları. Oralarda vatandaşlar denize giriyor, bu imkanı buluyor ama duş alamıyor, affedersiniz bir WC yok. Bunları tabi ki belediye başkanından istiyor. Bu ilçe belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı. Siz herhangi bir tahsis izni olmadan çivi dahi çakamıyorsunuz. Özellikle Mezitli bölgesi içler acısı. Orduevine kadar olan bölüm. Dönemin güvenlikçi bakış açısı böyle bir yapılaşmaya izin vermiş. Deniz orada kesiliyor, ondan sonrası dönüp ilerden tekrar sahile inebiliyorsunuz. Onun da gözden geçirilmesi lazım."

“2 yıl önceki Atatürk Parkı ile şu anki Atatürk Parkı bir değil”

Bozyazı ve Anamur’un toptancı hali isteğini hatırlatan Başkan Seçer, “Gerçekten muazzam ekonomiye katkıları var. Tarım geliri yüksek 2 ilçemiz. Biz projeyi bitirdik, çok emek verdik. Gittik, geldik, konuştuk, toplandık, belediye başkanlarımızla konuştuk. Yani tahsis alamıyoruz. Bu söylediklerimizi lütfen kayıtlara alın, araştırın, biz mi doğruları konuşmuyoruz, bir yerde vatandaşı siz mi yanıltıyoruz? Bizim de birçok taleplerimiz, işte geçen gün de söyledim, Atatürk Parkı, Kültür Park. Atatürk Parkında proje yaptık. Biz dokunmadan önce, yani her şey biz gelince mi değişti? Elbette değil ama birçok şeyi de düzeltmeye çalıştık ve muvaffak olduk. 2 yıl önceki Atatürk Parkı ile şu anki Atatürk Parkı bir değil. Yani gidip çocuklarınızla rahat gezebilirsiniz. Ama daha önceden çok nahoş durumlar vardı. Kültür Park da aynıydı. Zar zor 2 yıllık ön tahsis aldık. Şimdi projeler devam edecek, tahsis süresi bitti. Yine bir çivi çakamıyoruz. Biz bu şekilde kentlere hizmet edemeyiz. Davul bizim kucağımızda, tokmak bir başkasının elinde. İstenen yasadışı bir şey değil. İstediğimiz kamu kurumu, isteyen kamu kurumu, yarar kamu yararı. Şimdi bunları da bizim burada konuşmamız lazım" şeklinde konuştu.

Teknelerin atık ücretlerinde indirim kabul edildi

Mecliste gemilerden alınan atıklar ve atık kontrolü konusu da görüşüldü. Ücret tarifelerinde indirim yapılmasını kapsayan madde oy birliğiyle kabul edildi. Teknelerden, balıkçı teknelerinden ve yüzer teknelerden atıklarla ilgili bir ücret aldıklarını belirten Başkan Seçer, kabotaj hakkı indiriminden dolayı ücretlerin restoran olarak faaliyet gösteren yüzer teknelerden yüzde 25, balıkçı tekneleri ve yatlardan da yüzde 50 indirim yapılarak alındığını belirtti.

“Sahilleri düzene sokmak için yetkili kurumların bize omuz vermesi lazım”

Mezitli sahillerini düzene sokmak istediklerini ancak çok büyük sıkıntılar yaşadıklarını ifade eden Seçer, “Her gittiğimizde vatandaşın tepkisi ile karşılaşıyoruz, oralar işgal altında, başımız belaya giriyor, kolluk güçleri zaman zaman yardımcı oluyor, kolluk güçlerini zaman zaman bulamıyoruz. Susanoğlu’nda da bu böyle, Kızkalesi’nde de böyle. İlk geldiğimiz yıl çok daha fazla sıkıntı yaşadık. Biz istiyoruz ki, işgallerden kurtaralım, vatandaşımız gitsin oraya, aileleri ile gitsin, tertemiz olsun ama yetkili kurumların da bize omuz vermesi lazım. Hadi beraber şu sorunları çözelim demesi gerekir diye düşünüyorum” dedi.

Parkomat konusunda esnaftan destek istedi

Mecliste ‘parkomat’ konusu da gündem dışı olarak görüşüldü. 2 yıl önce meclis kararı ile başlattıkları parmokat uygulamasının belediyelere bir gelir kaynağı gibi göründüğünü savunan Seçer, “Şu anda biz yaklaşık olarak aylık 40 ile 50 bin lira gibi eksideyiz. Yani cebimizden para ödüyoruz. Burada amaç esnafımızın selameti. Ama gördük ki, parkomatlar da bir çare olmadı. Neden olmadı? İnsanlar para ödemiyor, ‘yasal bir zorunluluk değil’ diyor, ödemeden gidiyor. İlk günlerde çok yoğun oldu, çalışan arkadaşlarımıza fiili saldırılar dahi oldu. Kaldı ki, esnaf kendi arabalarını park ediyor, onlar dahi para ödemiyor. Esnafın bir kere bu konuda bize yardımcı olması lazım” ifadelerini kullandı.

Seçer, parkomat uygulamasını Ramazan sonuna kadar durduklarını bildirerek, 400 araçlık katlı otoparkla ilgili inşaatın devam ettiğini, 2021 yılı sonunda biteceğini söyledi. Cep otoparklarının sayısının 4’e çıktığını, Ulu Çarşının altındaki Büyükşehir Belediyesine ait olan otoparkı da bünyelerine katacaklarını kaydeden Seçer, “Parkomatı isteyen de var istemeyen de. Ağırlıklı olarak esnafımız istiyor. Problem yok. Yurttaşlarımız bir bedel ödediği için istemiyor. Biz bunu otoparkla çözeceğiz, öyle görünüyor” diye konuştu.

Başkan Seçer, toplantının ardından bazı meclis üyeleri ve belediye yetkilileriyle birlikte Atatürk Parkında incelemelerde bulunarak vatandaşlarla selamlaştı.

