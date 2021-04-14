Mersin'de yol yapım ve bakım çalışmaları devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'de yol yapım ve bakım çalışmaları devam ediyor

İHA

Mersin'de yol yapım ve bakım çalışmaları devam ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, Mersin’in ulaşım ağını oluşturan cadde, bulvar, bağlantı ve grup yollarının konforlu ve standartların üzerinde olması için çalışmalarına devam ediyor.
Erdemli ilçesi Alata Mahallesi 3017. Sokak’ta çalışma yürüten ekipler, asfalta hazırlık aşamasını tamamlayarak, sıcak asfalt serimine başladı. Aynı noktada ekiplerin kaldırım yapım çalışmaları da sürüyor.
Yol yapım ve bakım ekibinin bir kısmı ise yine Erdemli ilçesi Akdeniz Mahallesi Güzeloluk Caddesi’nde çalışma yürütüyor. Güzeloluk Caddesi’ni asfalt dökümü için hazırlayan ekipler, yaya güvenliği çalışmaları kapsamında kaldırım, bordür yenileme ve düzenleme çalışmalarını da gerçekleştiriyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Seçer: "Ramazan'da Türkiye'nin en ucuz pidesini vatandaşa ulaştırıyoruz" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Her gün 3 ilçemizin 3 mahallesinde ücretsiz yemek dağıtımı yapacağız”
YEREL HABERLER Seçer: "Ramazan'da Türkiye'nin en ucuz pidesini ...
Vatan Caddesi, yağmursuyu altyapısına kavuştu
YEREL HABERLER Vatan Caddesi, yağmursuyu altyapısına kavuştu
(Özel) 'Kerebiç' Ramazan'da sofraların vazgeçilmez tatlısı oldu Mersin yöresine özgü bir tatlı çeşidi olan kerebiç, Ramazan ayında sofralardan eksik edilmiyor
YEREL HABERLER (Özel) 'Kerebiç' Ramazan'da sofraların vazgeçilmez ...
Tarsus’ta Zabıta ekiplerine ‘Yakın Savunma Teknikleri ve Biber Gazı’ kursu
YEREL HABERLER Tarsus’ta Zabıta ekiplerine ‘Yakın Savunma Teknikleri ...
Kalbinde delik olan basketbolcu Elanur, tedavisinin ardından A takımda
YEREL HABERLER Kalbinde delik olan basketbolcu Elanur, tedavisinin ...
Toroslar Belediyesi, korona virüsle mücadeleyi bir yıldır kesintisiz sürdürüyor
YEREL HABERLER Toroslar Belediyesi, korona virüsle mücadeleyi bir ...
Mezitli, yabancı ülkelerden gelenlerin çekim alınana girdi
YEREL HABERLER Mezitli, yabancı ülkelerden gelenlerin çekim alınana ...
Göksu Vadisi'nde açıkta hasat edilen eriğin kilosu 40 TL'den satışa sunuldu
YEREL HABERLER Göksu Vadisi'nde açıkta hasat edilen eriğin kilosu 40 ...
Silahla yaralama olayının şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Silahla yaralama olayının şüphelisi yakalandı
Yenişehir’de yol ve kaldırım yapım çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Yenişehir’de yol ve kaldırım yapım çalışmaları ...
Erdemlileri sahura, 33 kadından oluşan ritim grubu kaldırıyor
YEREL HABERLER Erdemlileri sahura, 33 kadından oluşan ritim grubu ...
NDK, Akkuyu NGS ekipman ve malzeme üreticilerini denetledi
YEREL HABERLER NDK, Akkuyu NGS ekipman ve malzeme üreticilerini ...
Sahte bahis kuponu ile dolandırıcılığa 9 gözaltı
YEREL HABERLER Sahte bahis kuponu ile dolandırıcılığa 9 gözaltı
Mersin'de bin 184 litre sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de bin 184 litre sahte içki ele geçirildi
NDK, Akkuyu NGS Projesinin Rusya’daki ekipman ve malzeme üreticilerini denetledi
YEREL HABERLER NDK, Akkuyu NGS Projesinin Rusya’daki ekipman ve ...
Okulda yetiştirdikleri çiçekleri stant kurup sattılar
YEREL HABERLER Okulda yetiştirdikleri çiçekleri stant kurup sattılar
Akdeniz Belediyesinden her kesime destek Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, sosyal, psikolojik ve maddi desteklerle binlerce aileye, kadına, yaşlı ve engelli vatandaşa ulaştı
YEREL HABERLER Akdeniz Belediyesinden her kesime destek Mersin’in ...
Arslan: "Ülke ekonomisine katkı sunmaya devam edeceğiz"
YEREL HABERLER Arslan: "Ülke ekonomisine katkı sunmaya devam ...
Bozyazı'da anaokulu öğrencilerine trafik ve güvenlik eğitimi
YEREL HABERLER Bozyazı'da anaokulu öğrencilerine trafik ve güvenlik ...
Bozyazı'daki orman yangını büyümeden söndürüldü
YEREL HABERLER Bozyazı'daki orman yangını büyümeden söndürüldü
Büyükşehir Belediyesi, öğrenim yardımını öğrencilerin hesaplarına yatırdı
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi, öğrenim yardımını öğrencilerin ...
Girit köyü İhsaniye, saksılar ve banklarla renklendi
YEREL HABERLER Girit köyü İhsaniye, saksılar ve banklarla renklendi
(Güncellendi) Dr. Şimşek: “İmplant sonrası ağrı, diş çekiminden farksız”
YEREL HABERLER (Güncellendi) Dr. Şimşek: “İmplant sonrası ağrı, diş ...
Roman müzisyenler, üstü açık otobüsle Mersinlilere konser verdi
YEREL HABERLER Roman müzisyenler, üstü açık otobüsle Mersinlilere ...