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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Torosların zirvesinde ikinci kır kütüphanesi açıldı

İHA

Torosların zirvesinde ikinci kır kütüphanesi açıldı

– Mezitli Belediyesinin kitap ve düzenleme desteği verdiği Torosların bin 300 rakımında oluşturulan Yazar Osman Şahin ve Öğretmen Abidin Atlay Kır Kütüphanesi açıldı. Kütüphanenin açılışına Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de katıldı.
Toros Dağlarının en yüksek noktası olan Müğlü yaylasında Yazar Osman Şahin ve Öğretmen Abidin Atlay Kır Kütüphanesi hizmete girdi. Bin 300 rakımda bulunan ve eşsiz doğal güzellikleriyle yayla turizminin göz bebeklerinden birisi olan Müğlü yaylasında kitapseverlerle buluşan kır kütüphanesinin açılışına Mezitli Belediye Başkanı Tarhan’ın yanı sıra Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, sanat ve edebiyat dünyasının kalem ustaları ve kitap dostları katıldı. Sanattan edebiyata binlerce kitabın okurlarıyla buluştuğu ve kitap okuyana sıcak pide ikramının yapıldığı Yazar Osman Şahin ve Öğretmen Abidin Atlay Kır Kütüphanesinin açılışında, Başkan Tarhan’a kitap desteği ve düzenlenmesine katkıları dolayısıyla çiçek verilerek teşekkür edildi. Açılışta, 1936 doğumlu emekli öğretmen Abidin Atlay da Köy Enstitüleri ve Mustafa Kemal Atatürk’ün okumaya ve eğitime verdiği öneme dikkat çeken bir konuşma yaptı.

“Kitap okuyana sıcak pide ikramımız olacak”
Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından kütüphanenin oluşmasına öncülük eden Özcan Yılmaz bir konuşma yaptı. Yılmaz, Torosların en yüksek yerlerinde kütüphane için çalışma yapmasını ‘bir ruhu yaşatmak’ olarak değerlendirdi. Daha önce Mihrican yaylasında Şehit Hava Pilotları Ali Rıza Soykal ve Muammer Tamay’ın adının verildiği bir kır kütüphanesi açtıklarını hatırlatan Yılmaz, “Kır kütüphanesi yapmak için seçtiğimiz yerler tesadüfi değil. Tarihimizde bize ışık açan değerlerimizin anlayışlarını yansıtmak istiyoruz. 1980’li yıllarda Müğlü yaylasında çadır kurarak kütüphane açarak kırsalda yaşayan vatandaşlarımıza kitap ulaştıran değerli öğretmenlerimiz Abidin Atlay ve Süleyman Karaca’ya bir selam göndermek istiyoruz. Bundan 40 yıl önce 20 sayfa kitap okuyana bir sıcak pide kampanyası yaparak, okuma oranını artırmaya çalışan bu değerli öğretmenlerimize verilebilecek en güzel armağanın bu olacağını düşünüyorum” dedi.

“Yaşamını eğitime ve kitap okumaya adamış bir insanın adı verildi”
Osman Şahin ve Abidin Atlay’ın adının kır kütüphanesine verilmesinin önemine dikkat çeken Yenişehir Belediye Başkanı Özyiğit de “Köy Enstitülerinden mezun olarak yaşamlarını çocukların eğitimine ve okumasına adamış bu iki insan adına kır kütüphanesinin açılışında bulunmaktan dolayı mutluyum” diye konuştu.

“Yakın gelecekte halk evleri ve köy enstitülerinin eski parlak günlerine kavuşmasını diliyorum”
Torosların zirvesinde Yörük kültürünün merkezi olan bir noktada kır kütüphanesi açılmasının anlamlı olduğuna vurgu yapan Mezitli Belediye Başkanı Tarhan ise “Kitapsever ve insan sever dostlarla bir arada olmaktan mutluyuz. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları kurtuluş savaşı ve sonrasında yaptıklarıyla iz bırakmaya devam ediyor. Bunlardan hala halk evlerini, köy enstitülerini konuşuyoruz. Umarım yakın gelecekte halk evleri ve köy enstitüleri yeniden eski parlak günlerine kavuşacak yeniden yaygınlaşacaktır” ifadelerini kullandı.
Üretimin yaygınlaşması için eğitimin gerçek anlamda topluma verilmesi gerektiğini dile getiren Tarhan, “Köy Enstitüleri bu üretim anlayışının zirve noktasıdır. Eğitim, üretim, inşaat çok önemliydi. Okulu bitiren herkes bir evi yapacak inşaat bilgisine, üretim yapacak tarım bilgisine sahip oluyordu. Biz de belediye olarak bu anlamda çalışmalarımıza ağırlık veriyoruz. Daha önce Mihrican yaylasında kır kütüphanesinin açılmasını sağladık. Mezitli merkezinde de kütüphaneler ve okuma evleri açtık. Yine Mezitli’de bir Mutlu Yaşam Köyünü bu günlerde açmak üzereyiz. Burada da bize yol gösteren Köy Enstitüleri oldu. Oradan öğrendiğimiz ruhla her eksimden insanımızı birlikte üretimin içine katmak istiyoruz” diye konuştu.

“Çocuklarımız eğitime, kitaba ulaşsın diye her türlü desteğe hazırız”
Eğitimin çok küçük yaşlarda doğru verilmesi adına çalışma yaptıklarını ifade eden Başkan Tarhan, “Önümüzdeki süreçte 4 yeni anaokulunu hizmete sokacağız. Bundan başka yine birde kırsal alanda Orman Ana Okulu açmayı hedefliyoruz. Eğitimi ve kitap okumayı en üst noktalara çıkarmamız gerekiyor. Bu nedenle Müğlü’de açılan bu kütüphane çok önemli. Yetişkinler burayı hazırladı, umarım genç arkadaşlarımız da buradan yararlanır. Biz de belediye olarak her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Yeter ki çocuklar kitaba ulaşsın, okusun. Okuyalım ama bir tarafında da üretimin içerisinde olalım istiyorum. Kütüphanenin yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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