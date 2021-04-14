Bin 900 gram bebeğin kalbindeki delik anjiyo yöntemiyle kapatıldı Mersin’de kalbinde iki büyük delikle doğan Esma Nur bebek, gerçekleştirilen başarılı operasyonla sağlığına kavuştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bin 900 gram bebeğin kalbindeki delik anjiyo yöntemiyle kapatıldı Mersin’de kalbinde iki büyük delikle doğan Esma Nur bebek, gerçekleştirilen başarılı operasyonla sağlığına kavuştu

İHA

Bin 900 gram bebeğin kalbindeki delik anjiyo yöntemiyle kapatıldı Mersin’de kalbinde iki büyük delikle doğan Esma Nur bebek, gerçekleştirilen başarılı operasyonla sağlığına kavuştu

– Mersin’de kalbinde iki büyük delikle doğan Esma Nur bebek, gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu. Henüz bin 900 gramken kalbindeki deliğin biri anjiyo yöntemiyle kapatılan Esma Nur Deniz bebek, bir hafta süren hastane sürecinin ardından taburcu edildi. Çocuk Kardiyolojisi Hekimi Doç. Dr. Abdullah Özyurt, “Çukurova bölgesinde daha önce bin 900 gram olan bir bebeğe anjiyo ile kapatma işlemi yapılmamış olması bu vakayı daha da özel kılıyor” dedi.
VM Medical Park Mersin Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, dünyada doğumsal kalp hastalığı her 100 çocuktan 1’inde görülebiliyor. Kalp hastalığının nedenleri arasında tek pozitif olan veri genetik faktörler. ‘Hangi bebekler kalp hastalığıyla doğuyor?’ sorusunun ise şu an için net bir cevabı yok. Risk faktörleri arasında örneğin kalbinde delik olan, damarlarında problem olan veya kalp hastalığı nedeniyle ameliyat olmuş bir kardeş varsa ailede mutlaka anne karnında ikinci gebeliklerin takip edilmesi gerekiyor. Özellikle 2024. haftalar arası fetal eko denilen ultrasonografik yöntemle anne karnındaki bebeğin kalbinin değerlendirilmesi gerekiyor. Türkiye’de her yıl 14 bin bebek ciddi kalp hastalığıyla doğuyor.

Esma Nur bebeğin kalbinde iki büyük delik tespit edildi
VM Medical Park Mersin Hastanesi Çocuk Kardiyolojisi Hekimi Doç. Dr. Abdullah Özyurt, kalbinde iki büyük delik tespit edilen Esma Nur Deniz bebeğin durumu, PDA ile ilgili operasyon süreçleri ve tedavisi hakkında açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Özyurt, “Öncelikle PDA’nın tanımı yapılacak olursa doğum öncesi her bebekte kalpten çıkan iki büyük atardamar arasında bir ara damar olup, doğumdan sonraki ilk 3 gün içinde bu damar kendiliğinden kapanır. PDA, bu damarın doğumdan sonra da kapanmayıp açık kalması durumunu açıklayan terimdir” diye konuştu.
Henüz 36 haftalıkken bu bulgulara rastlanan Esma Nur Deniz bebeğin tedavi süreciyle ilgili bilgi veren Doç. Dr. Özyurt, bebeğin henüz 2 günlükken Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinden akciğer basıncının çok yüksek olması, solunum sıkıntısı ve kalbinde iki farklı noktada büyük deliği olması nedeniyle hem takibinin devamı hem de tedavisinin planlanması için VM Medical Park Mersin Hastanesine yönlendirildiğini belirtti. Doç. Dr. Özyurt, “Şehir hastanesinde de makineye bağlı olarak solunum destek tedavisi alan Esma Nur Deniz bebek, hastanemize geldiğinde kalbinde iki farklı yerde büyük delikler tespit edildi ve orada başlanan solunum destek tedavisine devam edildi” şeklinde konuştu.

“Konseyde deliğin kapatılması kararını verdik”
Bu gibi durumlarda altta yatan kalp sorunlarını tedavi etmede sadece solunum sıkıntısını tedavi ederek kesin sonuç alınamadığını dile getiren Doç. Dr. Özyurt, “Bu yüzden önce bu solunum sıkıntısına neden olan ve altta yatan sorunu tedavi etmek istedik. Deliklerden PDA olanı daha problemliydi, bunun ilaçlarla veya bazı destek tedavileriyle kendiliğinden kapanmasını bekledik. Fakat kendiliğinden kapanmaması, deliğin giderek büyümesi ve akciğerlere zarar vermesi, kalbin büyümesi, oksijen düzeylerinin istenilen seviyeye inmemesini önlemek adına konsey sonucunda deliğin kapatılması kararını verdik. Bununla ilgili önümüzde iki tedavi seçeneği vardı; birincisi açık kalp ameliyatı, diğeri ise kapalı yöntemle anjiyo ile kasıktan girilerek yapılmasıydı” ifadelerini kullandı.

“Çukurova bölgesinde daha önce bin 900 gram bebeğe anjiyo ile kapatma işlemi yapılmadı”
Türkiye’de bununla alakalı yapılmış vaka sayısının çok sınırlı olduğunu vurgulayan Özyurt, hem açık kalp ameliyatının hem de anjiyonun avantaj ve dezavantajlarını anlattı. Özyurt, “Çukurova bölgesinde daha önce bin 900 gram ağırlıkta bir bebeğe anjiyo ile kapatma işlemi yapılmamış olması bu vakayı daha da özel kılmaktadır. Anjiyonun avantajlarından birincisi, bebeğin bir saat içerisinde kalbinin tamamen normale dönmüş olup, deliğin ise yüzde 100 kapanmış olmasıdır. Ayrıca, operasyondan sonra hemen yoğun bakım yerine servise alınabiliyor olması ve herhangi bir dikiş, yara veya pansuman ihtiyacı hissetmemesi, ertesi gün taburcu olma şansı olmasıdır” şeklinde konuştu.
Açık kalp ameliyatının ise operasyonel olmaktan ziyade kozmetik açıdan da risk barındırdığını ve iyileşme sürecinin daha uzun sürdüğünü kaydeden Doç. Dr. Özyurt, ayrıca enfeksiyon oluşması gibi tehlikeler göz önüne alındığında Esma Nur bebek için anjiyo tedavisi uygulanmasına karar verildiğini söyledi.

“Bir hafta sonra taburcu edildi”
Esma Nur Deniz bebeğin operasyon sürecini anlatan Doç. Dr. Özyurt, “Anjiyoya alınan bebeğin kasığından küçük kılıflarla içi boş katater dediğimiz hortuma benzer çeşitli materyaller yardımıyla kalbindeki deliğin içerisine girildi. Tam o deliğe uygun gelecek büyüklükte bir tıpa (şemsiye) yerleştirildi. Yarım saat süren başarılı bir anjiyo operasyonuyla bir hafta sonra taburcu edilen Esma Nur bebek, şu an evinde ve gayet iyi durumda. Kilo almaya başladı, akciğer tansiyonu istenilen seviyelere düştü, bu da kalbi ve ciğerleri rahatlattı. Operasyondan sonraki süreçte ikinci deliğin de kendiliğinden kapanmasını bekliyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Torosların zirvesinde ikinci kır kütüphanesi açıldı
YEREL HABERLER Torosların zirvesinde ikinci kır kütüphanesi açıldı
Muhtar Aydın, “Yeni Hastane için yapılan kavşağın gözden geçirilmesini istiyoruz" Şahin Mahallesi Muhtarı Hüseyin Aydın, Tarsus ilçesinde Mersin-Adana istikameti D-400 karayolu yanında yapımı bitme aşamasına gelen Yeni Devlet Hastane önünde yapılan kavşakta yayaların hiç düşünülmediğini söyledi
YEREL HABERLER Muhtar Aydın, “Yeni Hastane için yapılan kavşağın ...
Yaya geçidinde Koray'a çarpıp ölümüne neden olan sürücü 2 hafta sonra serbest kaldı
YEREL HABERLER Yaya geçidinde Koray'a çarpıp ölümüne neden olan ...
Ramazan boyunca hergün 5 bin kişiye ücretsiz yemek
YEREL HABERLER Ramazan boyunca hergün 5 bin kişiye ücretsiz yemek
Yıldırım: "Şartlar ne olursa olsun üretmeye devam edeceğiz"
YEREL HABERLER Yıldırım: "Şartlar ne olursa olsun üretmeye devam ...
Akkuyu Nükleer A.Ş.'den okula yemekhane desteği
YEREL HABERLER Akkuyu Nükleer A.Ş.'den okula yemekhane desteği
Mersin'de yol yapım ve bakım çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Mersin'de yol yapım ve bakım çalışmaları devam ediyor
Seçer: "Ramazan'da Türkiye'nin en ucuz pidesini vatandaşa ulaştırıyoruz" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Her gün 3 ilçemizin 3 mahallesinde ücretsiz yemek dağıtımı yapacağız”
YEREL HABERLER Seçer: "Ramazan'da Türkiye'nin en ucuz pidesini ...
Vatan Caddesi, yağmursuyu altyapısına kavuştu
YEREL HABERLER Vatan Caddesi, yağmursuyu altyapısına kavuştu
(Özel) 'Kerebiç' Ramazan'da sofraların vazgeçilmez tatlısı oldu Mersin yöresine özgü bir tatlı çeşidi olan kerebiç, Ramazan ayında sofralardan eksik edilmiyor
YEREL HABERLER (Özel) 'Kerebiç' Ramazan'da sofraların vazgeçilmez ...
Tarsus’ta Zabıta ekiplerine ‘Yakın Savunma Teknikleri ve Biber Gazı’ kursu
YEREL HABERLER Tarsus’ta Zabıta ekiplerine ‘Yakın Savunma Teknikleri ...
Kalbinde delik olan basketbolcu Elanur, tedavisinin ardından A takımda
YEREL HABERLER Kalbinde delik olan basketbolcu Elanur, tedavisinin ...
Toroslar Belediyesi, korona virüsle mücadeleyi bir yıldır kesintisiz sürdürüyor
YEREL HABERLER Toroslar Belediyesi, korona virüsle mücadeleyi bir ...
Mezitli, yabancı ülkelerden gelenlerin çekim alınana girdi
YEREL HABERLER Mezitli, yabancı ülkelerden gelenlerin çekim alınana ...
Göksu Vadisi'nde açıkta hasat edilen eriğin kilosu 40 TL'den satışa sunuldu
YEREL HABERLER Göksu Vadisi'nde açıkta hasat edilen eriğin kilosu 40 ...
Silahla yaralama olayının şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Silahla yaralama olayının şüphelisi yakalandı
Yenişehir’de yol ve kaldırım yapım çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Yenişehir’de yol ve kaldırım yapım çalışmaları ...
Erdemlileri sahura, 33 kadından oluşan ritim grubu kaldırıyor
YEREL HABERLER Erdemlileri sahura, 33 kadından oluşan ritim grubu ...
NDK, Akkuyu NGS ekipman ve malzeme üreticilerini denetledi
YEREL HABERLER NDK, Akkuyu NGS ekipman ve malzeme üreticilerini ...
Sahte bahis kuponu ile dolandırıcılığa 9 gözaltı
YEREL HABERLER Sahte bahis kuponu ile dolandırıcılığa 9 gözaltı
Mersin'de bin 184 litre sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de bin 184 litre sahte içki ele geçirildi
NDK, Akkuyu NGS Projesinin Rusya’daki ekipman ve malzeme üreticilerini denetledi
YEREL HABERLER NDK, Akkuyu NGS Projesinin Rusya’daki ekipman ve ...
Okulda yetiştirdikleri çiçekleri stant kurup sattılar
YEREL HABERLER Okulda yetiştirdikleri çiçekleri stant kurup sattılar
Akdeniz Belediyesinden her kesime destek Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, sosyal, psikolojik ve maddi desteklerle binlerce aileye, kadına, yaşlı ve engelli vatandaşa ulaştı
YEREL HABERLER Akdeniz Belediyesinden her kesime destek Mersin’in ...