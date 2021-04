Bin 900 gram bebeğin kalbindeki delik anjiyo yöntemiyle kapatıldı Mersin’de kalbinde iki büyük delikle doğan Esma Nur bebek, gerçekleştirilen başarılı operasyonla sağlığına kavuştu

– Mersin’de kalbinde iki büyük delikle doğan Esma Nur bebek, gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu. Henüz bin 900 gramken kalbindeki deliğin biri anjiyo yöntemiyle kapatılan Esma Nur Deniz bebek, bir hafta süren hastane sürecinin ardından taburcu edildi. Çocuk Kardiyolojisi Hekimi Doç. Dr. Abdullah Özyurt, “Çukurova bölgesinde daha önce bin 900 gram olan bir bebeğe anjiyo ile kapatma işlemi yapılmamış olması bu vakayı daha da özel kılıyor” dedi.

VM Medical Park Mersin Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, dünyada doğumsal kalp hastalığı her 100 çocuktan 1’inde görülebiliyor. Kalp hastalığının nedenleri arasında tek pozitif olan veri genetik faktörler. ‘Hangi bebekler kalp hastalığıyla doğuyor?’ sorusunun ise şu an için net bir cevabı yok. Risk faktörleri arasında örneğin kalbinde delik olan, damarlarında problem olan veya kalp hastalığı nedeniyle ameliyat olmuş bir kardeş varsa ailede mutlaka anne karnında ikinci gebeliklerin takip edilmesi gerekiyor. Özellikle 2024. haftalar arası fetal eko denilen ultrasonografik yöntemle anne karnındaki bebeğin kalbinin değerlendirilmesi gerekiyor. Türkiye’de her yıl 14 bin bebek ciddi kalp hastalığıyla doğuyor.



Esma Nur bebeğin kalbinde iki büyük delik tespit edildi

VM Medical Park Mersin Hastanesi Çocuk Kardiyolojisi Hekimi Doç. Dr. Abdullah Özyurt, kalbinde iki büyük delik tespit edilen Esma Nur Deniz bebeğin durumu, PDA ile ilgili operasyon süreçleri ve tedavisi hakkında açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Özyurt, “Öncelikle PDA’nın tanımı yapılacak olursa doğum öncesi her bebekte kalpten çıkan iki büyük atardamar arasında bir ara damar olup, doğumdan sonraki ilk 3 gün içinde bu damar kendiliğinden kapanır. PDA, bu damarın doğumdan sonra da kapanmayıp açık kalması durumunu açıklayan terimdir” diye konuştu.

Henüz 36 haftalıkken bu bulgulara rastlanan Esma Nur Deniz bebeğin tedavi süreciyle ilgili bilgi veren Doç. Dr. Özyurt, bebeğin henüz 2 günlükken Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinden akciğer basıncının çok yüksek olması, solunum sıkıntısı ve kalbinde iki farklı noktada büyük deliği olması nedeniyle hem takibinin devamı hem de tedavisinin planlanması için VM Medical Park Mersin Hastanesine yönlendirildiğini belirtti. Doç. Dr. Özyurt, “Şehir hastanesinde de makineye bağlı olarak solunum destek tedavisi alan Esma Nur Deniz bebek, hastanemize geldiğinde kalbinde iki farklı yerde büyük delikler tespit edildi ve orada başlanan solunum destek tedavisine devam edildi” şeklinde konuştu.



“Konseyde deliğin kapatılması kararını verdik”

Bu gibi durumlarda altta yatan kalp sorunlarını tedavi etmede sadece solunum sıkıntısını tedavi ederek kesin sonuç alınamadığını dile getiren Doç. Dr. Özyurt, “Bu yüzden önce bu solunum sıkıntısına neden olan ve altta yatan sorunu tedavi etmek istedik. Deliklerden PDA olanı daha problemliydi, bunun ilaçlarla veya bazı destek tedavileriyle kendiliğinden kapanmasını bekledik. Fakat kendiliğinden kapanmaması, deliğin giderek büyümesi ve akciğerlere zarar vermesi, kalbin büyümesi, oksijen düzeylerinin istenilen seviyeye inmemesini önlemek adına konsey sonucunda deliğin kapatılması kararını verdik. Bununla ilgili önümüzde iki tedavi seçeneği vardı; birincisi açık kalp ameliyatı, diğeri ise kapalı yöntemle anjiyo ile kasıktan girilerek yapılmasıydı” ifadelerini kullandı.



“Çukurova bölgesinde daha önce bin 900 gram bebeğe anjiyo ile kapatma işlemi yapılmadı”

Türkiye’de bununla alakalı yapılmış vaka sayısının çok sınırlı olduğunu vurgulayan Özyurt, hem açık kalp ameliyatının hem de anjiyonun avantaj ve dezavantajlarını anlattı. Özyurt, “Çukurova bölgesinde daha önce bin 900 gram ağırlıkta bir bebeğe anjiyo ile kapatma işlemi yapılmamış olması bu vakayı daha da özel kılmaktadır. Anjiyonun avantajlarından birincisi, bebeğin bir saat içerisinde kalbinin tamamen normale dönmüş olup, deliğin ise yüzde 100 kapanmış olmasıdır. Ayrıca, operasyondan sonra hemen yoğun bakım yerine servise alınabiliyor olması ve herhangi bir dikiş, yara veya pansuman ihtiyacı hissetmemesi, ertesi gün taburcu olma şansı olmasıdır” şeklinde konuştu.

Açık kalp ameliyatının ise operasyonel olmaktan ziyade kozmetik açıdan da risk barındırdığını ve iyileşme sürecinin daha uzun sürdüğünü kaydeden Doç. Dr. Özyurt, ayrıca enfeksiyon oluşması gibi tehlikeler göz önüne alındığında Esma Nur bebek için anjiyo tedavisi uygulanmasına karar verildiğini söyledi.



“Bir hafta sonra taburcu edildi”

Esma Nur Deniz bebeğin operasyon sürecini anlatan Doç. Dr. Özyurt, “Anjiyoya alınan bebeğin kasığından küçük kılıflarla içi boş katater dediğimiz hortuma benzer çeşitli materyaller yardımıyla kalbindeki deliğin içerisine girildi. Tam o deliğe uygun gelecek büyüklükte bir tıpa (şemsiye) yerleştirildi. Yarım saat süren başarılı bir anjiyo operasyonuyla bir hafta sonra taburcu edilen Esma Nur bebek, şu an evinde ve gayet iyi durumda. Kilo almaya başladı, akciğer tansiyonu istenilen seviyelere düştü, bu da kalbi ve ciğerleri rahatlattı. Operasyondan sonraki süreçte ikinci deliğin de kendiliğinden kapanmasını bekliyoruz” dedi.

