Kuaför önündeki halının çalınma anı kamerada

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de, kuaförün önündeki halı, kimliği belirsiz kişi tarafından çalınırken, hırsızlık anı, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Merkez Yenişehir ilçesi Barbaros Mahallesi Nevit Kodallı Caddesi'nde bulunan, Emine Çelik'e ait kuaförün önündeki halı, gece saatlerinde, kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı. Sabah iş yerini açan Çelik, kapısının önündeki halıyı göremeyince kamera kayıtlarını inceledi. Görüntülerde saat 02.00 sıralarında iş yerinin önüne gelen hırsızlık şüphelisinin, önce etrafı gözlediği görüldü. Kimsenin olmadığını belirleyen şüphelinin halıyı sararak, götürdüğü tespit edildi. Kamera görüntüleriyle polise başvuran Çelik, özellikle kısıtlama saatlerindeki hırsızlık olaylarına karşı önlem alınmasını istedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Yenişehir Soner AYDIN

2021-04-14 12:29:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.