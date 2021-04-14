Jandarma ekipleri Göksu Deltasında denetim yaptı

Mersin'in Silifke ilçesinde yer alan ve bir çok göçmen kuşa ev sahipliği yapan koruma altındaki Göksu Deltasında jandarma ekiplerince denetim yapıldığı bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ekiplerince, Göksu Deltasında soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan 'Caretta caretta' ve 'Chelonia mydas' türü deniz kaplumbağalarının üreme alanında bulunan yuvaların zarar görmemesi için denetim yapıldı. Çevre kirliliğin önlenmesi, çevre bilincinin geliştirilmesi, doğal hayatın ve hayvanların korunması amacıyla yapılan denetimlerde ayrıca, deltada bulunan Kuş Cennetinde göç eden kuşların kaçak olarak avlanmaması amacıyla da önlemler alındığı belirtildi.

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