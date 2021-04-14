‘Staj Seferberliği’ programına Mersin Üniversitesinden 378 öğrenci başvurdu

– Mersin Üniversitesi öğrencileri, ‘Staj Seferberliği’ programına büyük ilgi gösterdi. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı tarafından düzenlenen ve başvuruları 22 Şubat22 Mart tarihlerinde alınan ‘Staj Seferberliği’ programına Mersin Üniversitesinden 378 öğrenci başvuru yaptı.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Kariyer Merkezi Müdürü Prof. Dr. İlhan Ege, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, öğrenciler açısından stajın önemini vurgulayarak, “Üniversite öğrencilerinin en büyük şikayeti, mezun olduklarında başvurdukları firmaların deneyim aramaları ve bu nedenle iş olanaklarının kısıtlanmasıdır. Bu deneyim ancak öğrenciyken staj veya yarı zamanlı çalışma ile mümkün olduğu için fırsat eşitliği ile staj imkanı sağlayan Staj Seferberliği programının öğrencilerimize katkısı büyüktür. Programın tanıtımını ve başvuru süreçleri ile ilgili çalışmaları merkezimiz olarak çok yoğun bir şekilde yaptık” dedi.



“Bu yıl başvuru sayısı geçen yıla göre yüzde 687 arttı”

Bu yılki programa MEÜ’den başvuran öğrenci sayısının önemli ölçüde arttığını belirten Prof. Dr. Ege, “Geçen yıl programa 55 öğrencimiz başvurmuş ve 14 öğrencimiz staj yapmıştı. Bu yıl yaptığımız çalışmalar sonucunda programa başvuru sayısı geçen yıla göre yüzde 687 artmış ve 378 başvuruya ulaşmıştır. 378 öğrencimizin başvuruları merkezimiz tarafından tek tek kısa sürede incelenmiş ve uygunluk onayları verilmiştir. Başvuruların önemli bir sayıya ulaşması bizleri sevindirmiştir. Gelecek yılki hedefimiz, başvuru sayısı ve staj yapan öğrenci sayımızı artırırken bu imkanı tüm birimlere yaymaktır. Programa başvuran öğrenci arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Umarım daha çok öğrencimiz bu yıl staj olanağına sahip olur. Bu olanağı sağlayan ve her zaman bizlere destek olan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığına ve üniversitemiz Rektörlüğüne de teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Programa ait bundan sonraki süreç ile de ilgili bilgi veren Ege, “Başvurularını kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden tamamlayan öğrencilerin belge kontrolü ve değerlendirmelerinin tamamlanmasının ardından, kamu ve özel sektörün erişimine açılacak olan stajyer havuzuna adsoyad, T.C. kimlik numarası, eposta gibi kişisel bilgileri gizlenerek aktarılacaktır. Böylece stajyer havuzuna erişimi sağlanan işverenler, öğrencilere kimlik bilgilerini görmeden, yetkinlik temelli kriterleri üzerinden staj teklifi gönderebilecektir. Böylelikle tüm başvurulara fırsat eşitliği sağlanmış olacaktır” diye konuştu.

Kamu kurumlarının tüm stajyer alımlarının yanı sıra özel sektörden gönüllü işverenlerin de katıldığı Staj Seferberliği programına, 439’u özel sektör ve bin 856’sı kamu kurumlarından olmak üzere toplam 2 bin 295 işveren katılıyor.

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