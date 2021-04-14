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Yaya geçidinde çarptığı çocuğun ölümüne neden olan sürücü 2 hafta sonra serbest kaldı Mersin'de 8 yaşındaki Koray Tekin Turhan'ı okul çıkışında yaya geçidinden geçtiği sırada otomobiliyle çarparak ölümüne neden olan sürücü, olaydan 15 gün sonra yapılan ilk duruşmada adli kontrol şartıyla serbest kaldı Turhan ailesinin avukatı, bu kadar kısa sürede şahsın tahliye edilmesinin aileyi üzdüğünü söyledi

İHA

Yaya geçidinde çarptığı çocuğun ölümüne neden olan sürücü 2 hafta sonra serbest kaldı Mersin'de 8 yaşındaki Koray Tekin Turhan'ı okul çıkışında yaya geçidinden geçtiği sırada otomobiliyle çarparak ölümüne neden olan sürücü, olaydan 15 gün sonra yapılan ilk duruşmada adli kontrol şartıyla serbest kaldı Turhan ailesinin avukatı, bu kadar kısa sürede şahsın tahliye edilmesinin aileyi üzdüğünü söyledi

Mersin'de 8 yaşındaki çocuğun okul çıkışında yaya geçidinden geçtiği sırada otomobiliyle çarparak ölümüne neden olan sürücü, olaydan 15 gün sonra yapılan ilk duruşmada adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Ailenin avukatı, bu kadar kısa sürede şahsın tahliye edilmesinin aileyi üzdüğünü söyledi.
Davanın ilk duruşması kazadan 15 gün sonra yapıldı. Mersin Adliyesi 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Zühal G., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada konuşan Zühal G., 30 yıldır araba kullandığını belirterek, "İlk defa kaza yapıyorum. Bu kazanın sonuçları çok ağır oldu. Olaydan dolayı çok üzgünüm, çok pişmanım. Herkesten özür diliyorum. Ben normalde çok dikkatli bir sürücüyüm. Olay günü oğlumu kurstan almıştım ve eve gidiyordum. O yolu ilk kez kullanıyorum. Olay anında karşıdan gelen güneş gözümü alınca yaya geçidini ve trafik levhalarını görmedim. Olay anında hızımı hatırlamıyorum. Frene bastım ama duramadım, bir anda oldu. 10 ve 13 yaşında oğullarıma bakıyorum. Mersin'de kimsem yok. Ben ölen çocuğun ailesi ile empati kurdum, çok acı çekiyorum, pişmanım. Beraatımı istiyorum" dedi.

"Sanığın tutuklu yargılanması acıyı bir nebze de olsun hafifletecektir"
Müşteki avukatı Ömer Utku Yeşilkaya ise kazanın yaya geçidinde meydana geldiğinin altını çizerek, "Kazanın meydana geldiği tarihten duruşma gününe kadar henüz 2 hafta geçti. Müvekkillerimizin acısı hala taze. Sanığın tutuklu yargılanması acıyı bir nebze de olsun hafifletecektir. Olayın 'bilinçli taksir' olduğuna yönelik dilekçemizde bahsettiğimiz gibi Trafik Kanunu'nda bahsedilen sürücülerin okul çevresinde dikkat hükümlülüğü de gözetilmelidir. Ayrıca sanığın sağ şeritte duran aracın yayalara yol verdiğini görmesine rağmen geçişine devam etmesi, kazanın sonuçlarını öngörülebilecek olduğu anlamındadır" şeklinde konuştu.
Mahkeme savcısı da mütalaasında sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti. Hakim, sanığın tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

"Ailenin üzüntüsüne sebep olmuştur"
Duruşmadan sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan ailenin avukatı Ömer Utku Yeşilkaya, kazanın 22 Mart'ta meydana geldiğini belirterek, "İstemihan Talay Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, müvekkillerimin çocuğu Koray Tekin Turhan vefat etmiştir. Ardından Cumhuriyet Savcılığımızca hızlı bir şekilde iddianame hazırlanmış ve ilk duruşmada sanığın tahliyesine karar verilmiştir. Tahliye kararının bu kadar kısa sürede verilmiş olması, ailenin üzüntüsüne sebep olmuş ve adalete olan güven duygusunu sarsmıştır. Tutukluluk süresinin çok kısa süre olması, ayrıca hakkaniyet kavramıyla da ters düşmektedir. Yargılama, dava devam etmektedir. Takipçisi olacağız" dedi.
Halası ve diğer öğrencilerle birlikte 22 Mart'ta Yenişehir ilçesi İstemihan Talay Bulvarı'ndaki yaya geçidinden geçen 8 yaşındaki Koray Tekin Turhan'a Zühal G'nin kullandığı 33 TN 880 plakalı otomobil çarpmış, kazada yaralanan Turhan tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. Olaydan sonra gözaltına alınan sürücü sevk edildiği adliyede tutuklanmış, hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
Öte yandan kaza anı bölgede bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde öğrenciler yaya geçidinden geçtiği sırada bir otomobilin durduğu, sol şeritten gelen bir otomobilinin ise çok hızlı bir şekilde çocuklardan Koray Tekin Turhan'a çarptığı görülüyor.

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