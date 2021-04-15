Plastiksiz Doğu Akdeniz Platformundan mikroplastik çağrısı

– Plastiksiz Doğu Akdeniz Platformu, yapılan araştırmaların, Samandağ’dan Anamur’a kadar olan kumul sahillerin, metrekarede 10001200 adet mikroplastik miktarı ile Akdeniz’deki en yüksek kirliliğe maruz kalan bölgeler olduğunu ortaya koyduğunu belirterek, “Akdeniz’in eşsiz kıyılarının plastik çöplerden kurtarılması elzemdir” çağrısı yaptı.

Doğu Akdeniz bölgesindeki plastik kirliliğine dikkat çekmek için Plastiksiz Doğu Akdeniz Platformu adı altında bir araya gelen 15 kurum ve kuruluş ortak bir bildiri yayımladı. Aralarında Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Çevre Mühendisleri Odası Mersin Şubesinin de yer aldığı 15 kurum ve kuruluş, Plastiksiz Doğu Akdeniz Platformu çatısı altında, Doğu Akdeniz bölgesinde her geçen gün artış gösteren plastik kirliliğinin kontrol altına alınması yönünde çalışmalarına başladı.

Çevre Mühendisleri Odası Mersin Şubesinden yapılan açıklamaya göre, platform bir deklarasyon hazırlayarak, Doğu Akdeniz’in plastikten kurtarılması için ilgili kurumlara, vatandaşlara ve sivil toplum kuruluşlarına plastik üretim ve tüketimini azaltmaya, atık yönetim alt yapısını geliştirmek için sorumluluk almaya çağırdı.



“Doğu Akdeniz, plastikle en fazla kirletilmiş bölgelerden biri”

Plastiksiz Doğu Akdeniz Platformunun bildirisinde, Doğu Akdeniz kıyılarında Samandağ’dan Anamur’a kadar uzanan sahil şeridinin, eşsiz güzellikleri barındıran önemli bir biyoçeşitlilik merkezi olduğu belirtildi. Türkiye’nin 14 Ramsar sulak alanından üçünün Göksu Deltası, Yumurtalık Lagünü Milli Parkı ve Akyatan Lagününün Doğu Akdeniz’de bulunduğuna dikkat çekilen bildiride, “Dünyanın başka hiçbir yerinde olmayan bitki türlerini barındıran sahiller, aynı zamanda deniz kaplumbağalarının da çok önemli yuvalama alanlarıdır. Bölgenin deniz ile bağlantılı sulak alanlarında, ülkemizde kışlayan kuşların en yoğun nüfusları sayılmakta, göç eden ve kuluçkaya yatan önemli sayıda kuş türü de yine bu lagünleri kullanmaktadır. Ekolojik açıdan oldukça önemli ve eşsiz olan bu kıyılar maalesef Akdeniz’in plastikle en fazla kirletilmiş bölgelerinden biridir. Bölgedeki yoğun tarımsal faaliyetler, sahillere vatandaşların bıraktığı atıklar, özellikle geri dönüşüm tesislerinden ve diğer endüstriyel faaliyetlerden kaynaklanan mikroplastikler ve atık yönetim alt yapısındaki eksiklikler bu kirliliklerin ana kaynaklarındandır. Bunun yanında özellikle Adana’da çoğunlukla nehir ve kanal kenarlarına yasadışı bir şekilde boşaltılan plastik çöpler (ithal/yerli) de Akdeniz’e kadar ulaşmaktadır” denildi.



Metrekarede 10001200 adet mikroplastik

Doğu Akdeniz kıyılarındaki kirliliğin, sadece bu bölgelerinden çöplerinden oluşmadığına işaret edilen bildiride, akıntılar yoluyla Tunus, Mısır, Lübnan, Suriye diğer ülkelerin denize boşalttıkları plastikler ve balıkçılık dahil gemicilik faaliyetleri nedeniyle de önemli miktarda plastik çöpün ciddi bir kirliliğe neden olduğu vurgulandı. Bildiride, “Yapılan çalışmalar, Samandağ’dan Anamur’a kadar olan kumul sahillerin, metrekarede 10001200 adet mikroplastik miktarı ile Akdeniz’deki en yüksek kirliliğe maruz kalan bölgeler olduğunu göstermektedir. Bunun yanında Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) tarafından yapılan tahminlerde de günlük olarak 31 kilograma yakın plastiğin bir kilometrelik sahil çizgisine vurduğunu ortaya koymaktadır. Greenpeace Akdeniz’in raporuna göre, Akdeniz’in de yer aldığı bölgelerde incelenen iki balıktan birisinin midesinde de mikroplastik var” ifadeleri kullanıldı.



Plastik üretim ve tüketimini azaltma çağrısı yapıldı

Plastiksiz Doğu Akdeniz Platformu, bildiride Akdeniz’in plastik çöplerden kurtarılması için herkese şu çağrıyı yaptı:

“Akdeniz’in eşsiz kıyılarının plastik çöplerden kurtarılması elzemdir. Bu bağlamda ilgili tüm kurum ve kuruluşları, vatandaşları ve sivil toplum örgütlerini plastik üretim ve tüketimini azaltmak, ayrıca atık yönetim alt yapısını geliştirmek için sorumluluk almaya çağırıyoruz.”

Bildiride, Plastiksiz Doğu Akdeniz Platformu üyeleri de şöyle sıralandı:

“Karataş Belediyesi, Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Adana Karataş ve Yumurtalık İlçeleri Turizmi Geliştirme Altyapı ve Hizmet Birliği, Seyhan Belediyesi, Arsuz Belediyesi, Samandağ Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Mersin Şubesi, Çukurova Belediyeler Birliği, WWFTürkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), Doğa Araştırmaları Derneği, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV), Mikroplastik Araştırma Grubu, Greenpeace Akdeniz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.