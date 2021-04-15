Yenişehir Belediyesi, ilçe genelinde dezenfeksiyona devam ediyor

Yenişehir Belediyesi, korona virüsle mücadele çalışmalarını yoğun olarak sürdürüyor. Yenişehir Belediyesi dezenfeksiyon ekipleri, ilçedeki tüm kamu kurum ve kuruluşları, ibadethaneleri, aile sağlığı merkezleri ve ortak kullanım alanlarını salgın sürecinin başından itibaren virüse karşı dezenfekte ediyor.

Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede korona virüsle mücadele çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Dezenfeksiyon ekipleri kurarak, virüsün Türkiye’de henüz görülmediği 7 Mart 2020 tarihinde dezenfeksiyon çalışmalarına başlayan Yenişehir Belediyesi, halk sağlığını korumak amacıyla risk seviyesinin yüksek olduğu tüm alanları sterilize ediyor.

Salgının başından bu yana virüsle mücadelede aralıksız olarak çalışmalarını yürüten dezenfeksiyon ekipleri, bu kapsamda haftanın 5 günü yaptıkları dezenfekte işlemleri ile ortak kullanım alanlarını daha sağlıklı hale getiriyor.

Yenişehir Belediyesine gelen talepler doğrultusunda dezenfeksiyon çalışmalarını yürüten ekipler, vatandaşların çalışmalardan memnun kaldığını ve Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit’e teşekkür ettiklerini belirttiler.

Dezenfeksiyon ekiplerinin korona virüs salgını ortadan kalkıncaya kadar virüsle mücadele çalışmalarına devam edecekleri bildirildi.

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