Başkan Yılmaz, yol çalışmalarını inceledi

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Osmaniye Mahallesinde devam eden yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi, mahallelilerin taleplerini aldı.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Başkan Yılmaz, ekiplerin sürdürdüğü saha çalışmalarını inceledi. Osmaniye Mahallesi Muhtarı Cengiz Şahpaz'ın da eşlik ettiği incelemeler sırasında vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinleyen Başkan Yılmaz, "Sokaklarımızın daha güzel ve güvenilir olması için yoğun bir şekilde çalışıyoruz" dedi.

Toroslar'ın birçok noktasında sıcak asfalt, kaldırım, sathi kaplama ve kilit parke yol çalışmalarını sürdüren Toroslar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, alt yapı çalışmaları nedeniyle tahrip olan yollarda da asfalt, bakım ve onarım çalışmalarını koordineli bir şekilde gerçekleştiriyor.

Saha gezisi sırasında ekiplerden çalışmalarla ilgili bilgiler alan Yılmaz, yol yapım ve çevre düzenlemeleri konusunda ilçe merkezinde ve yaylalarda ihtiyaca uygun hizmetler ürettiklerini söyledi. Yılmaz, "Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar yapmış olduğumuz en önemli hizmetlerden birisi de hemşehrilerimizin taleplerinin belediyemize kolay ulaşması ve çözüme kavuşturulmasıdır. Saha incelemelerimiz sırasında da ilçemizdeki eksiklikleri tespit ediyor, esnaf ve vatandaşlarımızın taleplerine kulak veriyoruz. Bugün de Osmaniye Mahallemizi ziyaret ederek, yol bakım çalışmalarımızı yerinde inceledik. Yollarımızı yenileyerek daha güvenli ve konforlu hale getiriyoruz. Hemşehrilerimizin ulaşım konusunda herhangi bir sorunla karşılaşmaması için çaba gösteriyoruz. Ekiplerimiz, ilçemizin dört bir yanında özverili bir şekilde çalışıyor" diye konuştu.

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