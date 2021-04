Başkan Özyiğit, kırsal mahallelerde vatandaşların taleplerini dinledi

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, kırsal mahalleler İnsu ve Değirmençay’ı ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Özyiğit, talep ve önerileri de dinledi.

Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, kırsal mahallelere ziyaretlerini sürdürüyor. Ziyaretlerinde mahallenin sorunları ve vatandaşların taleplerini yerinde dinleyen Başkan Özyiğit, not alarak taleplere kısa sürede çözüm üretiyor. Hayata geçirilen projeler ve yapılan çalışmalarla ilgili vatandaşları bilgilendiren Özyiğit, halkın projelerden yararlanmasını da sağlıyor.

Son olarak İnsu ve Değirmençay mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen Özyiğit, “Tüm mahallelerimizi tek tek ziyaret ediyoruz. Her vatandaşımıza ulaşmaya çalışıyor ve taleplerini alıyoruz. Her talep ve her öneri bizim için kıymetlidir. Ortak yaşam alanımızı paylaştığımız bu kentte tüm vatandaşlarımız yönetimde söz sahibi oluyor. Hep birlikte amacımız güzel ve yalanılabilir bir kent inşa etmek” dedi.

Vatandaşlar da Başkan Özyiğit’in ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini dile getirerek, teşekkür ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.