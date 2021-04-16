Başkan Tarhan'dan çevre talanına tepki

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, kendisini ziyarete gelen Mersinli hakemlerle birlikte ilçede yaşanan doğa katliamlarına ve çevre felaketlerine karşı kırmızı kart çıkardı.

Mersin İl Hakem Kurulu Başkanı Hüdaverdi Savcı, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (FFHGD) Mersin Şube Başkanı Alkan Altan ve yönetim kurulu üyeleri, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ı ziyaret ederek, spor gündemiyle ilgili konular ve ilçede gerçekleştirilen spor faaliyetlerine dair fikir alışverişinde bulundu.

Mezitli Belediyesinin amatör spora katkıları ve kazandırdığı tesislerin konuşulduğu ziyarette, Başkan Tarhan ve hakemler, ranta dayalı çevre ve orman katliamlarına karşı kırmızı kart gösterdiler. Hakemler, sağlık ve spor yönü ile Türkiye’nin en güzel ilçelerinden birisi olan Mezitli’de üst üste orman ve doğa talanı yapıldığına dikkat çekerek, “Pandemi sürecinde sağlığın ve doğal bir çevrenin önemini çok daha iyi kavradık. Buna rağmen rant peşinde olanlar, kenti gün aşırı yeni bir katliamla karşı karşıya bırakıyorlar. Tüm bu çevre katliamlarına karşı kırmızı kart gösteriyor ve talana ‘dur' diyoruz” ifadelerini kullandılar.

Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Ben sporcunun zeki çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim’ sözünü hatırlatan Başkan Tarhan ise şöyle devam etti; "Hakem arkadaşlarımızın bu duyarlı yaklaşımı beni çok mutlu etti. Ben zaten sporla ilgilenen kişilerin çevreye, doğaya ve sağlığı etkileyecek her türlü olumsuzluğa karşı duyarlı olduklarını biliyorum. Hakemlerimizle birlikte tüm talana ve katliamlara karşı kırmızı kart çıkararak ‘dur’ dedik.”

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