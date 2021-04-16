Mersin'de 3.9 büyüklüğünde deprem

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MUT (Mersin), (DHA)MERSİN'nin Mut ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre saat 22.26'da merkez üssü Mersin'in Mut ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Zeminden 15,28 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybına neden olmadı.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Mut MUT (Mersin), (DHA)

2021-04-16 23:04:15



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