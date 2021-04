MESDEM’in ilk toplantısı Seçer başkanlığında yapıldı Seçer: “MESDEM, kentimizde esnaf ve sanatkarımızın sorunlarına eğilecek, onlara katkı sunacak bir oluşum”

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) arasında imzalanan protokol çerçevesinde kurulan Mersin Esnaf ve Sanatkar Danışmanlık ve Eğitim Merkezinin (MESDEM) ilk toplantısı gerçekleştirildi. MESDEM’in başkanlığını da yapan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, “MESDEM, kentimizde esnaf ve sanatkarımızın sorunlarına eğilecek, onlara katkı sunacak bir oluşum” dedi.

MESDEM’in ilk toplantısında, esnaf ve sanatkarların sorunları masaya yatırılarak, çözüm önerileri ele alındı. MESDEM’in ilk Üst Kurul toplantısına, Başkan Seçer’in yanı sıra Üst Kurul üyeleri ve MESDEM’in “daimi üyesi” Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ve Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ile MESDEM Başkan Vekili, Mersin ESOB Başkanı Talat Dinçer ve oda başkanları katıldı.



“Hepimizin ortak görevi Mersin’e hizmet etmek”

Toplantının açılışında konuşan Seçer, yaşanan sorunlar nedeniyle belediye başkanlarının bir arada olma zorunluluğunun bulunduğunu vurguladı. Vatandaşların kendilerinden çok büyük beklentileri olduğunu belirten Seçer, “Haklı olarak, çözüm mercii olarak başta belediye başkanlarını görüyorlar. Hatta bir başka kurumu ilgilendiren konularda bile çözüm merciini belediye başkanları olarak görüyorlar. Bunun hepimiz farkındayız. Hepimizin Mersin’i çok sevdiği kesin. Hepimizin çok iyi görev yapma arzusu içerisinde olduğumuz da kesin. Umut ediyorum, esnaf arkadaşlarımız, en azından buna bir başlangıca vesile oldunuz. Bizler de MESDEM’i kurarak, esnafımızın sorunlarının çözümü noktasında bir araya geldik. Buradan çıkışta tüm Mersin’in sorunlarını, yani bütün sorun alanlarında da bir araya gelmeyi bundan sonra kendimize önemli bir yol olarak seçeriz. Hepimizin ortak görevi Mersin’e hizmet etmek ve bunu da arzu ediyoruz” diye konuştu.



“MESDEM, esnaf ve sanatkarımızın her sorununa koşturacak bir oluşum”

MESDEM’in kuruluşu hakkında da bilgi veren Seçer, “MESDEM, kentimizde esnaf ve sanatkarımızın sorunlarına eğilecek olan, onlara katkı sunacak, onların danışmanlığını yapacak, bazı konularda eğitim katkısı verecek, kısacası her sorununa koşturacak bir oluşum. Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren meslek odalarımızın başkanları da temsilcileri de üye sıfatıyla görevlerini yapacaklar. Kurul, protokolümüze göre 3 ayda bir toplanacak. Biz bu süreyi kısaltabiliriz, arttırabiliriz. Gündeme göre, ihtiyaca göre bunu düzenleyebiliriz” ifadelerini kullandı.



“Mersin’in lokomotifi durumundaki esnafımızın büyük sorunları var”

İlk toplantının pandemi nedeniyle gecikmeli yapıldığını dile getiren Seçer, şöyle devam etti: “Pandemi şartları nedeniyle bugünlere kadar geldik ama pandemi şartlarında da artık yaşamaya alıştık. Onu gerekçe göstermeden toplantılarımızı başlatalım istedik, çünkü gerçekten çok büyük sorunlar yaşıyoruz. Mersinimizde kayıtlı esnaf sayımız 53 bin, iş yeri sayımız da 60 bine yaklaşmış. Demek ki, Mersin’in ekonomik anlamda lokomotifi durumunda esnafımız ve büyük de sorunları var. Günümüzün de çok önemli sorunları var. Pandemi koşulları bazı işyerlerinin kapanmasına ya da kısıtlı çalışmasına neden oldu. Dolayısıyla ekonomik olarak mağduriyet yaşayan meslektaşlarınız, arkadaşlarınız var.”



“Buradaki herkesin ortak derdi, ortak sorunu Mersin’i nasıl daha ihya edebiliriz?”

Kentin süre giden sorunları olduğunu da vurgulayan Seçer, “Bunlara ortak nasıl çözüm getirebiliriz, kenti yormadan, bu alacağımız belki de bir takım kararların yan etkilerini nasıl azaltabiliriz? Örneğin Mersin’de bir kaldırım işgali, tabela kirliliği konusu var. Küçük sanayi sitesi talebi var. İhtisas, bazı meslek gruplarının site talebi var. Bütün bunları konuşalım istiyoruz. Çok güzel bir başlangıç oldu. Mazisi de 3 yıl önceye dayanan MESDEM konusunda ilk toplantımızda kentimize de çok güzel bir görüntü verdiğimizi düşünüyorum. Ben eminim ki buradaki herkesin ortak derdi, ortak sorunu Mersin’i nasıl daha ihya edebiliriz, nasıl Mersin’e her birimiz daha fazla katkı sunabiliriz” şeklinde konuştu.



“Şu masanın etrafındaki kurul Türkiye’de örneği olmayan bir kurul”

Mersin ESOB Başkanı Dinçer de toplantının Mersin genelinde faaliyet gösteren 60 bine yakın iş yeri ve 150 bine yakın çalışanıyla esnaf teşkilatı açısından çok önemli olduğunun altını çizerek, “Bu kurul bizim hayalimizdi. Geçmiş dönemlerde de çok uğraştık bunun üzerinde, ancak bir türlü hayata geçirememiştik. Şu masanın etrafındaki kurul, Türkiye’de örneği olmayan bir kurul ve belediye meclislerimizde kabul edilip, bütün siyasi partilere mensup belediye başkanlarımızın ve meclis üyelerimizin de onayı ile kurulmuş bir kurul” dedi.

Bu kurulda tartışacakları konuların diğer bütün ilçelere de örnek teşkil edeceğini belirten Dinçer, “Herkes kendi çapında belli çalışmalarını yürütüyor ama önemli olan koordineli bir şekilde yapılırsa emin olun Mersin’de 600 bin kişiye hitap eden esnaf camiasını da mutlu etmiş oluruz. Onların ekonomisini biraz yükseltmiş oluruz. Yeri geliyor yardımlarımız oluyor, yeri geliyor esnafla ilgili alınması gerekli tedbirler oluyor ama bunu her biri ile böyle ayrı ayrı koşuşturmaktansa işte böyle bir masada bunun hepsini çok kolay bir şekilde masaya yatırabiliriz” diye konuştu.



Kentimizde yaşayan insanlara çok katkı yapacak bir oluşum”

Yenişehir Belediye Başkanı Özyiğit ise MESDEM’in kuruluşunun önemli olduğuna değinerek, “Kentimizin geleceğine çok etki edecek ve kentimizde yaşayan insanlara çok katkı yapacak bir oluşum” dedi.

Tüm başkanların ortak sorumluluklarının bulunduğunu vurgulayan Özyiğit, “Bu ortak sorumluluklarımızı bu masada değerlendirip hayata geçirmek konusunda birlikte davranmak zorundayız. Uluslararası tekeller, çok uluslu yapılar geliyor her gün her birimizin ekmeğini tek, tek, en son ayakkabı boyacısına kadar inecek şekilde o ekmeği alacaklar. Onun için buna karşı bir ortak tavır göstermek zorundayız, planımız olmak zorunda. Kentimizin sorunlarına birlikte çözüm üretirken esnafımızın da varlığını sürdürmesi için ortak yapabileceğimiz bilimsel işleri de masaya yatırmamız gerekiyor. Birlikte davranmanın, planlı düzenli olmanın faydalarını göreceğiz” ifadelerini kullandı.



“Buradaki güç birliği umarım şehre yansır”

Akdeniz Belediye Başkanı Gültak da bir esnaf çocuğu olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Siftahsız günlerimiz de oldu, iyi günlerimiz de oldu. Babamın söylediği gibi gün ayı kurtardı, ay yılı kurtardı. Bunları biliyoruz. Dolayısıyla ben daha temelden gitmeyi düşünüyorum. Özellikle esnaf deyince Akdeniz ilçesi sınırları çok sıkışık. Artık başka şehirlerde olmayan bir yapı içerisindeyiz. Bizim insanları Mersin merkeze çekmemiz gerek. Bu konuda da asıl yük Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve bizlere düşüyor. Bir an önce buradaki yapıları toparlamamız gerek. İmar çalışmalarını bitirmemiz gerekiyor ki, bu insanların önünü açalım. Toplu halde olduğunuz zaman rekabet olmaz, bereket olur. Buradaki güç birliği umarım şehre yansır, şehrin hareketlenmesini sağlar, sorunlarını hızlı bir şekilde halleder.”



“Siyaset üstü bir bakış ortaya koymamız gerekiyor”

Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz ise MESDEM’i olumlu bulduğunu belirterek, “Bu tabloyu muhafaza etmek, devam ettirmek lazım. Onun için de siyaset üstü bir bakış ortaya koymamız gerekiyor. Tabi bu konuların, kentimizin, esnafımızın konularının siyaset dışında düşünülmesi mümkün değil. Zaman zaman farklı düşüneceğiz, farklı bakacağız. Kentimizi doğrudan ilgilendirecek konuların siyaset üstü bakışla yürütülmesi önemli. Yapılan bu işlemlerin, hedeflerin, planlamaların ve bundan sağlanacak sosyalsiyasi faydanın da yine hep beraber değerlendirilmesi önemli. Kişisel bakışlar yerine, sosyal bakışların ve sosyal menfaatlerin ön plana konulması, rasyonel ve akılcı yaklaşımların ortaya konması önemli, çünkü tüm dünyanın sıkıntı yaşadığı bir süreç yaşıyoruz. Herkes bundan payını alıyor. Esnafımız çok ciddi sıkıntıya girdi, belediyelerimiz sıkıntıya girdi, değişik meslek grupları sıkıntıya girdi. İnşallah bu süreci en az hasarla atlatırız diye umut ediyorum” şeklinde konuştu.



“Herkesin ortak paydası ve amacı Mersin”

Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, ortak paydanın Mersin’in geleceği olduğunu dile getirerek, “Herkesin ortak paydası ve amacı Mersin. Mersin için herkes çaba gösteriyor, Mersin’in daha iyi bir yerde konumlandırılması için ama Mersin zor bir kent. Akdeniz’in kendi özelliği var, Toroslar’ın kendi özelliği var, Mezitli, Yenişehir birbirine çok yakın ama istekleri de farklı tabii ki” dedi.

Sorunların çözümü için birlikte hareket etmenin önemine değinen Tarhan, “Sorun neyse burada bunu konuşacağız ve çözüm neyse tüm siyasi partilerin hatta yeri gelse keşke tüm milletvekilleri de kentin ortak temel sorularında hep beraber merkezi idareyi zorlayarak çözüm yoluna gidilse. Ama bu bir adımdır. Benim sadece Mezitli Esnaf Odası veya Esnaf Odaları Birliği ile uyum içerisinde çalışmam yetmiyor. Bunun bir de Ankara ayağı var. Hiçbir zaman unutmamamız gerekir. Bunu sağlamak önemli. Tabi burada bence valimize görev düşebilir, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, tüm siyasi partilere ve diğer kuruluşları daha geniş çatı altında toplamak gerekir. Bu bir adımdır diye düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde hep bu özlemlerimiz giderilir” dedi.

