Mersin Büyükşehir Belediyesi Erkek Basketbol Takımı, adını final grubuna yazdırdı

Mersin Büyükşehir Belediyesi GSK Erkek Basketbol Takımı, Asya Kartalları’nı 8857’lik skorla yenerek, adını final grubuna yazdırdı. Final grubu maçları 1924 Nisan’da oynanacak.
Büyükşehir GSK, Asya Kartalları’nı yenerek seride 21 yaptı. İstanbul’da oynanan maçta Büyükşehir ekibi üstün performans sergiledi. İlk periyottan 2318’lik skorla çıkan ekip, ikinci periyodu 4631 bitirdi. İstekli oyununu devam ettiren sporcular üçüncü periyodu 6641, son periyodu ise 8857’lik skorla kapattı.
Deplasmanda oynadığı maçta sahadan galip ayrılan Büyükşehir, adını final grubuna yazdırdı. Final grubu maçları 1924 Nisan’da oynanacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.