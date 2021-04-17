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MEİTAM uzmanı Öğr. Gör. Seher Kuru, FISHNET Projesinde MEÜ’yü temsil edecek

İHA

MEİTAM uzmanı Öğr. Gör. Seher Kuru, FISHNET Projesinde MEÜ’yü temsil edecek

– Mersin Üniversitesi (MEÜ) İleri Teknoloji Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (MEİTAM) uluslararası iş birliklerine bir yenisini daha ekledi. MEİTAM uzmanlarından Öğr. Gör. Seher Kuru, Almanya’nın önde gelen araştırma kurumları arasında yer alan Senckenberg Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Pedro Martínez Arbizu koordinatörlüğünde yürütülen FISHNET Projesinde “Araştırmacı” olarak MEÜ’yü ve Türkiye’yi temsil edecek.
MEÜ’den yapılan açıklamaya göre, Kuzey Denizi ekosistemlerindeki besin ağı modellerinin geliştirileceği projede görev alacak olan Öğr. Gör. Seher Kuru, bu kapsamda mayofaunanın farklı habitatlarında bulunan mikroskobik organizmalar üzerine araştırmalar yapacak. MEÜ FenEdebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süphan Karaytuğ’un danışmanlığında mikroskobik deniz canlılarının biyoçeşitliliği konusunda doktora çalışmasına devam eden Kuru, Prof. Dr. Arbizu ve araştırma ekibinin yer alacağı bu projeden elde edilecek çıktıların, deniz bilimleri alanında araştırma yapan bilim insanlarına önemli bilimsel veriler sağlayacağını dile getirdi.
MEİTAM Müdürü Prof. Dr. Selma Erat da uluslararası proje iş birliklerinin geliştirilmesine büyük bir önem verdiğini ve bu kapsamdaki girişimleri destekleyeceğini belirterek, hem ulusal hem de uluslararası iş birliklerine açık olduklarının altını çizdi. Pandemi sürecinde araştırma faaliyetlerinin aksamaması için yoğun çaba gösterdiklerinin vurgulayan Erat, MEİTAM bünyesinde kök hücre, kanser tanı, malzeme bilimleri ve yapı analiz laboratuvarlarının yanı sıra güneş enerjisi, yakıt pili, katalist, nanomalzeme alanları ile birlikte ilaç araştırma çalışmalarının halen devam etmekte olduğunu ifade etti.

“Tüm bilimsel faaliyetlere destek olmaya devam edeceğiz”
MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, MEİTAM Müdürü Prof. Dr. Selma Erat ve Almanya’dan araştırma daveti alan Öğr. Gör. Seher Kuru’yu makamında kabul etti. Öğr. Gör. Kuru’ya akademik çalışmalarında gösterdiği başarı dolayısıyla teşekkür belgesi takdim eden Rektör Çamsarı, MEİTAM kapsamında yürütülmekte olan başta ulusal ve uluslararası projeler ve ikili işbirlikleri olmak üzere tüm bilimsel faaliyetlere destek olmaya devam edeceklerini söyledi. Çamsarı, merkezin pandemi sürecinde de tüm üniversite ve sanayi kuruluşlarına kesintisiz hizmet sunmaya devam ettiğini aktardı.
Çamsarı, yeni kurulan Onkoloji Araştırma ve Geliştirme Grubu projelerindeki Moleküler Biyoloji, Hücre ve Doku Kültürü ve İlaç Geliştirme çalışmalarının MEİTAM altyapısı sayesinde hayata geçirildiğini vurguladı. Çamsarı, MEÜ’nün güçlü bir araştırma üniversitesi olma vizyonunu gerçekleştirmek adına her türlü katkıyı sunan merkezden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Yaşar’a ve Merkez Müdürü Prof. Dr. Erat’a teşekkür etti.

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