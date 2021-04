Meslek lisesinde yüzde yüz doğal dezenfektan üretildi

Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Bölümü'nde yüzde 100 doğal, alkolsüz dezenfektan üretildi.

Merkez Toroslar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, koronavirüs pandemisi sonrası temizlik ve dezenfektan üretimine geçti. Yaklaşık bir yıldır aralıksız üretim yapılan okulda, bu defa kimya teknolojisi bölümü tarafından yüzde 100 doğal, alkolsüz dezenfektan üretildi. Tuzlu suyun elektroliz edilmesi ile üretilen dezenfektanın, bakteri, küf, maya ve virüs gibi mikroorganizmaların öldürülmesinde oldukça etkili olduğu belirtildi. İnsan sağlığı açısında son derece güvenli olduğu belirtilen ürün, sebze ve meyvelerin de dezenfektesinde kullanılabiliyor. Hiçbir katkı maddesi olmayan ürünün aynı zamanda 12 ay dayanabilme özelliğine sahip olduğu bildirildi.

GÜNDE BİN LİTRE ÜRETİM KAPASİTESİNE SAHİP

Üretim hakkında bilgi veren Kimya Teknolojileri Alan Şefi Süleyman Akbaş, "Ürünümüz, doğal tuzdan üretilmiş, saf, insan sağlığına ve doğaya zarar vermeyen, insan vücudunun da kendisi korumak için ürettiği doğal bir dezenfektan olan hipokloröz asittir. Kullandığımız ham maddemiz tuz ve su. Bunların dışında hiçbir madde kullanmıyoruz. Cihazımız aracılığıyla suyu elektroliz ederek hipokloröz aside dönüştürüyoruz. Bakteri ve mikroplara karşı yüzde 99 etkili. Ellerde kurumayı ve deforme olmayı engelleyen besleyici yapıya sahip bir ürün. Ar-Ge çalışması olarak başladık şu an üretim aşamasındayız. Cihazımız günlük 800-900 litre üretim kapasitesine sahip. Şu ana kadar 500 litre üretim yaptık. Talep olursa günlük bin litreye kadar üretim yapabiliriz" dedi.

PANDEMİ DÖNEMİNDE 480 BİN TL CİRO

Meslek liselerinin öneminin koronavirüs pandemisi döneminde bir kez daha ortaya çıktığını söyleyen Okul Müdürü Nurettin Ambaroğlu da, "Pandemi meslek liselerini önünü açtı. Meslek liseleri kısıtlı bütçelerle çalışırken, pandemi döneminde yüksek gelirler elde etti. Pandemi döneminde temizlik ürünlerinden 480 bin TL ciro elde ettik. Ülke ekonomisine katkı sağladık. Bu süreçte 60 ton sıvı deterjan, 60 ton yüzey dezenfektanı ürettik. Bu bizim için, meslek liseleri için büyük bir başarı. Meslek liselerini tercih edecek öğrenciler için bir sebep oldu. Meslek liselerinde yaptığımız çalışmalar içerisinde olmasa olmaz öğrencilerimiz var. Bu yapılan çalışmalarda öğrencilerimiz de ailelerine bir gelir kaynağı elde ediyor. Yaklaşık asgari ücrete yakın bir miktar her ay öğrencilerimize ödeniyor" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2021-04-17



