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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mezitli Belediyesinde revir hizmeti başladı

İHA

Mezitli Belediyesinde revir hizmeti başladı

– Mezitli Belediyesi, çalışanlar ve belediyeye gelen vatandaşlar için revir hizmeti başlattı. Belediye hizmet binasının zemin katında oluşturulan revir sistemi ile tüm belediye çalışanlarının ve gelen vatandaşların sağlığının korunması amacıyla hizmet veriliyor.
Çalışanlarının ve hizmet almak amacıyla gelenlerin sağlığını korumak için tedbirler alan Mezitli Belediyesinde revir hizmeti başladı. Belediye hizmet binasının zemin katında oluşturulan revir sistemi ile tüm belediye çalışanlarının ve gelen misafirlerinin sağlığının korunması amacıyla tedbirler alındı. Acil tıp teknisyenin kontrolü ve direktifleri ile belediye çalışanları arasında kalp, tansiyon, alerji gibi kronik rahatsızlıkları bulunan personel kontrol edilerek günlük veri bankası oluşturuluyor. Normalin dışında veriler elde edildiği an sağlık kurumları ile irtibata geçilerek, acil müdahalesi yapılıyor ve sağlık kuruluşuna nakledilmesini sağlanıyor.

Günlük kontrol yapılarak veriler tutuluyor
Başta Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan olmak üzere personeli birimlerinde ziyaret ederek günlük sağlık değerlendirmesi yapan acil tıp teknisyeni, acil müdahale gerektiren durumlarda revirde bulunan buhar makinesi, oksijen tüpü, tansiyon aleti gibi koruyucu sağlık hizmeti veriyor. Aynı zamanda hastaneden reçete ile verilen iğne, pansuman gibi hizmetler revirde sağlanıyor.
İş ve işlemleri için belediyeye gelen Mezitlililerin de sağlığını güvenceye alan Mezitli Belediyesi, olası hastalık durumunda acil müdahalede bulunabiliyor. Misafirlerde oluşan çarpıntı, ateş, baş dönmesi, mide bulantısı gibi karşılaşılan olumsuz duruma anında müdahale eden revir ekibi, refakat ederek gerekli hallerde sağlık kurumuna ulaşmasını sağlıyor.
Korona virüsün yayılmasını önlemek adına Mezitli Belediyesinin aldığı tedbirleri de denetleyen revir ekibi, gelen misafirlerin ve çalışanların ateş ölçümü, maske ve dezenfektan kullanımı konusunda denetimler yapıyor, alınan tedbirleri kontrol ederek uyarılarda bulunuluyor.

“Hızlı müdahale ederek sorunun büyümesinin önüne geçiyoruz”
Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı acil müdahale edebilmenin hayat kurtardığına dikkat çeken Mezitli Belediyesi Acil Tıp Teknisyeni Mazlum Kardaş, “Çalışanlarımızın ve misafirlerimizin sağlık hizmetine en hızlı biçimde ulaşabilmesi için çalışıyoruz. Oluşabilecek sorunlara karşı hızlıca müdahale ederek önlenmesini sağlıyor, tansiyon, kalp ritmi, ateş gibi kontroller yapıyor, oksijen ve buhar vermek, reçeteli iğnelerini yapmak gibi küçük çaplı tedavileri yapıyoruz. Gerekli görülen durumlarda ise sağlık kuruluşuna naklini de sağlıyoruz” dedi.

“Çalışanlarımızın ve misafirlerimizin sağlığını düşünerek harekete geçtik”
Pandemi süreciyle birlikte sağlığın son derece önemli olduğunun bir kez daha görüldüğünü ifade eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, çalışanların ve iş ve işlemleri için belediyeye gelen vatandaşların sağlığını koruyabilmek amacıyla revir hizmeti başlattıklarını söyledi. Başkan Tarhan, “Olası rahatsızlık durumunda acil müdahale yapılabilmesi için revir hizmeti başlattık. Ekibimiz, anında müdahale ederek sorunun daha da büyümesinin önüne geçerken, aynı zamanda başta benim olmak üzere herkesin günlük rutin kontrollerini de yapıyor. Bu sayede özellikle kronik rahatsızlığı bulunan hastalarımızın günlük değişim değerleri not edilerek rapor tutulması sağlanıyor” diye konuştu.
Mezitli’nin sağlıklı ve mutlu insanların yaşadığı bir kent olduğuna vurgu yapan Başkan Tarhan, “Mezitli’nin sağlıklı kent olması için çalışmalarımızı son aşamasına kadar taşıdık. Sağlıklı Kentler Birliğine üye olmak adına çalışmalarımız devam ediyor. Bu konuda Sağlıklı Kent Gelişim Planı kapsamında sayısız çalışmayı hayata geçirdik. Projeyi aşama aşama uygularken çalışanlarımızın ve belediyemize gelen misafirlerimizin de sağlığını düşünecek tedbirler aldık. Önümüzdeki süreçte bu çalışmalarımızı geliştirerek kent geneline yaymayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

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