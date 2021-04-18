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Mersin'de minibüsçüler arasında hat kavgası; korku dolu anlar

DHA

Mersin'de minibüsçüler arasında hat kavgası; korku dolu anlar


Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de, aynı güzergahta çalışan 2 ayrı minibüs kooperatifi arasında 'yolcu alma' meselesi yüzünden çıkan kavgada, Kazanlı Minibüsçüler Kooperatifi üyesi Uğur Yorulmaz (26) darbedildi, minibüsünün camları kırıldı.
Merkez Akdeniz ilçesi Kazanlı-Çarşı güzergahında çalışan Kazanlı Minibüsçüler Kooperatifi ile yine aynı istikamet üzerinde bulunan bir minibüs kooperatifi üyeleri arasında 'yolcu alma' konusunda zaman zaman çıkan kavgalar 25 yıldır sürüyor. 16 Nisan Cuma günü yaşanan kavgada, Kazanlı-Çarşı güzergahında çalışan minibüs şoförü Uğur Yorulmaz darbedildi, aracının camları kırıldı. Polis ekipleri, saldırıdan sonra kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
'YOLCULARIN ÜZERİNE CAMLAR DÜŞTÜ'
10-12 kişi tarafından darbedildiğini söyleyen Yorulmaz,  "Cuma günü Ataş yolunda yolcuya durdum. Yolcuyu almak isterken aynı hattaki minibüsün şoförü aracından inerek bana doğru koştu. 'Neden yolcu alıyorsun' diye tehditler savurdu. Doğal hakkım olarak yolcuyu alıp devam ederken bir kez daha önümü kesip tehdit etti. Hemen olayı polise bildirdim. Seferimi tamamlayıp dönerken bir kez daha önümü kestiler. Arabamda çocuklar, kadınlar vardı. Cam parçalarından elleri kesilen kadınlar oldu. Bu sürekli yaşadığımız bir olay. Aracıma sopalarla, kesici aletlerle saldırdılar. Tişörtüm parçalandı, üzeri kan oldu. Aşağı inmedim. İnmiş olsaydım belki şu an burada olmayabilirdim. Yolcuları korumak için arka tarafa geçtim. Aracımın ön camı patladı. Sıkıntısız bir şekilde atlattık, daha kötüsü de olabilirdi. Buna da şükür" dedi.
YOLCU İÇİNDE SALDIRI
Aynı hatta geçen yıl darbedilen minibüs şoförü Murat Demirkol (32) ise, "1 sene önce de olay başıma geldiğinde yolda küçük bir tartışma ve tehditle başlamıştı. 5-6 kişi demirle sopalarla aracımın içine girerek ben direksiyon başındayken kafama vurdular. Yolcuların içinde beni tehdit edip yaraladılar. Bir sene sonra görüyorum ki değişen bir şey yok. Biz sert tedbirlerin uygulanmasını istiyoruz" diye konuştu.  
'OLAYLARI BELLİ BİR GRUP YAPIYOR'
Kazanlı Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Mehmet Serin de artan soruna çözüm bulunması için çağrı yaptı. Olayların belli bir grup tarafından yapıldığını kaydeden Serin şunları söyledi:
"Yaklaşık bir senedir sessizlik hakimdi. Bu olayları yapan kooperatiften 10-12 kişilik bir grup. Görüntüler incelendiğinde olayları yapanların aynı kişiler olduğu görünecektir. Bu olaylara karşı emniyet ve belediye yetkililerimiz ellerinden geleni yapıyor. Ben gereğinin yapılacağını ve hak ettikleri cezayı alacaklarına inanıyorum."
DHA-Gündem Türkiye-Mersin / Akdeniz Soner AYDIN
2021-04-18 10:26:29

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