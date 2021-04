Ektikleri alın terinin meyvelerini e ticaretle topluyorlar Erdemli Belediyesi'nin 'E ticaret dijital dönüşüm projesi'ne katılan aile, e ticaretteki başarısıyla örnek oluyor Ailesinin bin bir emekle ürettiği ürünleri dijital pazarla buluşturan Çağrı Sağırlar, aylık 20 bin lira gelir elde ediyor

Mersin'in Erdemli ilçesinde güvenlik görevlisiyken dijital dönüşüm projesine katılan Çağrı Sağırlar, pandemi sürecinde e ticarette gösterdiği başarıyla örnek oldu. Sağırlar, kimi zaman pazarda tezgahtarlık, kimi zaman ise güvenlik görevlisi olarak geçirdiği hayatını dijital dönüşüm projesine katılarak değiştirdi. Ailesinin bin bir emekle ürettiği ürünleri dijital pazarla buluşturan Sağırlar, aylık 20 bin lira gelir elde ediyor.

Erdemli Belediyesi bünyesinde başlatılan, ‘E ticaret dijital dönüşüm projesi’ kapsamında eğitim alan ve aynı ekiple yoluna devam eden Çağrı Sağırlar, başarısıyla gençlere örnek oluyor. Limondan avokadoya, ev yapımı biber salçasından reçellere varıncaya kadar tarlada ve evde ürettiklerini e ticaretle gelire dönüştüren Sağırlar ailesi çalışmalarını limon bahçesi içerisindeki evlerinde devam ettiriyor.



"Pandemi döneminde ticaretinde dijitalleştiğini görüyoruz"

Alın teri ekenlerin, emeklerinin karşılığını alması için mücadele ettiklerini ifade eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, dijitalleşen dünyanın değişimine ayak uydurduklarını belirtti.

Başkan Tollu, "Her alanda olduğu gibi ticarette de hızlı bir değişim ve dönüşüm hamlesi var. Pandemi döneminde ticaretin de dijitalleştiğini görüyoruz. Bu düşünce de bize, gelişen süreç de bize ticaretinde dijitalleşebileceğinin en güzel örneğini verdi. Erdemlimizde de tabi dünyanın en kaliteli ürünleri yetişiyor. Dünyanın en kaliteli ürünleri dünya pazarıyla buluşma noktasında da elbette sıkıntılar vardı. Biz bu girişimcilere örnek olması düşüncesiyle ve dünyadaki bu değişime ayak uydurmasından dolayı malumunuz e ticaret projesini başlattık. E ticaret projesine yüzlerce girişimcimiz eğitime katıldılar. Eğitimlerini bitirdiler ve şuanda kendi işlerini kurmanın hazzını birlikte yaşıyoruz. Yaptığımız projenin ne kadar isabetli olduğu, değişen şartlara ne kadar uygun olduğunu en güzel şekilde gözlemliyoruz" dedi.



"Şu an aylık 20 bin liranın üzerinde ciro yapabiliyorum"

Erdemli e ticaret dijital dönüşüm projesinde iyi bir eğitimden geçerek bu yola çıktığını ifade eden Çağrı Sağırlar, “İş hayatı konusunda çok fazla bilgi ve birikimim vardı. Ama kendi işimi yapmam gerekiyordu. Ve babamın halihazırda dedemden kalma bahçesine yıllardır baktığı yetiştirdiği ürünleri vardı. Ve bu proje bizim için anahtar oldu. Bir ay kadar kısa bir süre içerisinde ben ayda 2030 tane sipariş almaya başladım. Ve şu an çok şükür haftada 80'in üzerinde sipariş alıyoruz. Ayda 350 bazen 400 siparişi buluyoruz. Bu da bizim hem başarımızı gösteriyor, hem de insanların bizlere olan güvenini ve ürünlerimize olan güvenini gösteriyor. Bundan dolayı da çok mutluyum. Bu sistem sayesinde ben şuan aylık 20 bin liranın üzerinde ciro yapabiliyorum. Bu da gerçekten, bizim bu işe çok daha fazla sıkı sıkıya bağlanmamızı sağlıyor” diye konuştu.



"Ürünleri ilk elden tüketiciye sunmaya çalışıyoruz"

Oğullarının yürüdüğü yolda yanında olduklarını ve bir aile şirketi olarak faaliyetlerine devam ettiklerini anlatan baba İsmet Sağırlar da, “Alın terimizi toprağa akıtıyoruz, toprakta bize karşılığında ürün, mahsul veriyor. Biz şimdiye kadar çevremizdeki kişilerin e ticaretten satış yaptıklarını görüyorduk, duyuyorduk, takip ediyorduk, neden biz yapmayalım dedik. Biz ailece bu işi yapan oğlumuzun hep arkasındayız. Gücümüzün yettiğince yapıyoruz. Ürünlerimizi kendimiz toplayıp kendimiz yetiştiriyoruz. Kendimiz paketliyoruz, kendimiz ambalajlıyoruz. Ürünleri ilk elden tüketiciye sunmaya çalışıyoruz" dedi.

Anne Aybike Sağırlar ise işin mutfağında çalışıyor. Oğluyla gurur duyduğunu ifaden eden anne Sağırlar, "Gurur duyuyorum böyle bakınca, bir emek var, bir iş var. Bu işin de iyiye gidebilmesi için herkes elinden gelen her şeyi yapıyor. Herkes paylaşım içinde. Kendi aramızda görev dağılımı yapıyoruz" diye konuştu.

Projeye katılmak isteyenler ise Erdemli Belediyesi'nin basın yayın ve halkla ilişkiler müdürlüğü üzerinden bilgi alabiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.