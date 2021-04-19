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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ammar Issa: “Markamız ile sektörde fark oluşturduk”

İHA

Ammar Issa: “Markamız ile sektörde fark oluşturduk”

Avustralyalı iş adamı Ammar Issa, tüm dünya ekonomik kriz ile mücadele ederken, büyüyen şirketler arasında yer aldıklarını belirtti. Korona virüs salgını ile alışkanlıkların değiştiğine işaret eden Ammar Issa, cirolarını büyütürken istihdamı da artırdıklarını ve rakiplerinden ayrışmayı başararak sektörde fark oluşturduklarını ifade etti.
Çevrimiçi saç ve güzellik ürünleri mağazası olan AMR markası ile dünyada söz sahibi olmayı başardıklarını ifade eden Avustralyalı iş adamı Ammar Issa, "Her alanda işinin uzmanları ile hep ileriye dönük çalıştık. 2020 yılında yaşanan krizlere rağmen güçlü konumumuzu koruyarak, büyümeyi başardık. İşinin uzmanı takım arkadaşlarımız ve müşterilerimizle tam bir uyum içinde çalıştık. Sosyal mesafemizi korurken, aramızdaki mesafe hiç kapanmadı" ifadelerini kullandı.

“Hedefimiz sürdürülebilir büyüme”
Müşterilerinin ihtiyaçlarına ve arzularına göre şekillendiklerini ve hep dinamik olduklarını kaydeden Ammar Issa, "Müşterilerimizin mutlu olmalarını sağlamak, ekip arkadaşlarımızın motivasyonunu korumak bizim için çok önemli. Bu anlayışla üretmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

“İstihdamın artmasına destek oluyoruz”
İlk işletmesini 16 yaşında açtığını ifade eden Ammar Issa, iş dünyasında 14 yılın sonunda rakiplerinden ayrışmayı başararak, sektörde fark oluşturduklarını belirtti. Issa, sektörde sürdürülebilir büyümeyi hedeflediklerini kaydederek, “Müşterilerimize de çevreci ürünler sunuyoruz. 2004 yılında 14 yaşında başlattım. Şu anda Ingleburn, Batı Sydney'deki 22 bin metrekarelik bir depodan ürünlerimizi 17 web sitesi aracılığı ile satışa çıkararak şubeler açtık. Yılda milyonlarca dolarlık gelir elde eden şirketimiz büyürken; istihdamını da artırıyor" dedi.

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