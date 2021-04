Akdeniz’in 3 büyükşehir belediye başkanı ortak yayında buluştu Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın ev sahipliğinde Hatay’da Birlikte 5 televizyon kanalı ve 52 yerel radyonun ortak canlı yayınına katıldı Başkan Seçer: “Bölgesel sorunlarımızın başında işsizlik geliyor”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın ev sahipliğinde Hatay’da buluştu. Birlikte 5 televizyon kanalı ve 52 yerel radyonun ortak canlı yayınına konuk olan üç başkan, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Başkan Seçer, “Bizim özellikle bölgesel sorunlarımızın başında işsizlik geliyor” dedi.

Seçer, Karalar ve Savaş, canlı yayında belediye hizmetlerinden pandemi sürecine, bölgesel istihdamdan Suriyeli göçüne kadar birçok konuyu değerlendirdi. CHP’li başkanlar, iş birliği içerisinde birlikte hareket ettiklerini ve başarı yakaladıklarını vurguladı.



“Biz ortak kaderi paylaşan 3 büyükşehiriz”

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş, Mersin, Adana ve Hatay büyükşehir belediye başkanları olarak her zaman iş birliği içerisinde olduklarını söyledi. Savaş, “Biz ortak kaderi paylaşan 3 büyükşehiriz. Belki de tüm Türkiye’nin en jeopolitik, en stratejik büyükşehirlerinde belediye başkanlığı yapıyoruz. Bereketli topraklar, ortak tarih, ortak kültür bütün bunlarla birlikte ortak amacımız var. Bu şehirlerde yaşayan insanlar daha mutlu, daha huzurlu hissetsinler; kendilerine ve hayata çok daha sıkı sıkıya sarılma imkanları olsun. Bu nedenle biz üçümüz birlikte düşünüyoruz, birlikte çalışıyoruz, tecrübelerimizi, sıkıntılarımızı, arzularımızı, eksiklerimizi birlikte paylaşıyoruz” diye konuştu.



“CHP’li belediyeler yapılması gereken her şeyi yaptı”

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar da CHP’li belediyelerin pandemi sürecinde insan odaklı çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, “İnsanların bu dönemden en az etkilenmesi için CHP’li belediyeler yapılması gereken her şeyi yaptı. Pandemide topyekun mücadele gerekliydi, olağanüstü kötü koşulları en az hasarla nasıl atlatırız diye milletimiz için çalıştık” ifadelerini kullandı.



“Kaderimiz bir”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer ise Hatay’ın sadece Türkiye’de değil, dünyada da çok önemli bir yeri olduğunu ve Mersin’le Adana’nın da aynı önemi taşıdığını belirterek, 3 büyükşehir belediyesinin iş birliğine dair şunları söyledi:

“Geçmişimiz, günümüz, geleceğimiz her şeyimiz ortak. Kaderimiz bir. Şartlar, bölgedeki gelişmeler, hem ülkemizde hem de komşu coğrafyadaki gelişmeler öncelikli olarak bizleri etkiliyor. Birbirimizden tabi ki ufak tefek farklılık gösteren konular var. Mersin liman kenti. İskenderun Limanı önemli bir ticaret kapısı. Mersin’in belki de en büyük avantajı bu. Baktığınız zaman 3 kentin de sosyolojik yapısı birbirine benziyor. Nüfus olarak Adana en yüksek nüfusa sahip, sonra Mersin, sonra Hatay geliyor. Bizim bölgemizde yaşayan toplam yerli nüfus 6 milyon, kayıtlı 1 milyon da Suriyeli ve kayıt dışı 1 milyon da mülteci, Suriyeli misafir var. Baktığınız zaman 7,58 milyon gibi bir nüfusa hizmet götürüyorsunuz. Bunların, sorumlulukları sizlerin sırtında. Birlikte bu sorunların üstesinden gelmek anlayışı bence en akılcı, en doğru olanı. Biz bunu yapmaya gayret ediyoruz. Lokasyon olarak aynı yerdeyiz, mesafe olarak birbirimize ulaşmamız son derece kolay. Bu bizi yakınlaştırıyor, ilişkilerimizi daha sıkı tutuyor ama 11 büyükşehir belediye başkanımızla en son İzmir’de olduğu gibi il belediye başkanlarımızla ve diğer belediye başkanlarımızla da bir araya geliyoruz. ‘Fikir fikirden üstündür’ diyoruz.”



“3 kentin de işsizlik oranı Türkiye ortalamasının biraz üzerinde seyrediyor”

“Bizim özellikle bölgesel sorunlarımızın başında işsizlik geliyor” diyen Seçer, üç kentte de işsizlik oranının Türkiye ortalamasının biraz üzerinde olduğunu ve 3 ilin de göçe maruz kaldığını ifade etti. Seçer, “Adana ile bizim gelirimiz birbirine biraz yakın. Gayri safi yurt içi hasılada 80 milyar TL payımız var ama Hatay bize göre biraz daha gerilerde seyrediyor. Kişi başı gayri safi yurt içi hasılanın kişi başına düşen miktarına bakıyorsunuz, yine 3 il de Türkiye ortalamasının gerisinde kalıyoruz. İşte bu gerçekler, bu reel bakış açısı bizi birbirimize de yaklaştırıyor. Demek ki, ortak sorunlarımız var ve bunları çözelim istiyoruz. İş birliklerimiz oluyor, ‘Temiz Akdeniz’ protokolünü imzaladık. Daha sonra yine Expo 2021 ile ilgili bizim de Adana’nın da içinde olacağı inşallah güzel bir etkinlik olacak. Bize de burada bir yer tahsis edildi. Bir dekar civarında, orada temaya uygun olarak bir proje çalışıyoruz. ‘Medeniyetler Bahçesi’ temasına uygun olarak bir proje başlatıyoruz” diye konuştu.



“Canhıraş bir şekilde birbirimize katkı sunmaya çalışıyoruz”

Başkan Seçer, 20 Nisan’da İstanbul Büyükşehir Belediyesinde Ekrem İmamoğlu ile özellikle metro konusunun ele alınacağı bir toplantı yapılacağını belirterek, şunları söyledi:

“Bizim de Mersin’de önemli bir raylı sistem projesi var, yeraltı raylı sistem. Bu ay sonunda ihalesi var. Mersin için de çok önemli bir yatırım. Belki de cumhuriyet tarihinin yerel yönetimlerin yaptığı en büyük montanlı yatırım olacak. Bununla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle bir toplantı yapılacak. Gerçekten son derece canhıraş bir şekilde birbirimize katkı sunmaya çalışıyoruz.”



“‘Önce insanların derdine derman olalım’ dedik”

Pandemi sürecinde insanların işsiz ve aşsız kaldığını söyleyen Seçer, pandemi sürecini de şöyle değerlendirdi:

“O güne kadar hiçbir ihtiyacı olmayan, kimseye muhtaç olmayan aileler bile maalesef ihtiyaç sahibi oldu. Bütün belediyeler olanakları ölçüsünde yardımlar yaptı. Mersin Büyükşehir Belediyesi de doğal olarak yaptı. Ortamın hijyen olmasına katkı yapıldı, dezenfeksiyon işlemleri yapıldı, özellikle insanların toplu yaşadığı mekanlarda. Bunu ilçe belediyeleri de yaptı, sadece Büyükşehir Belediyesi için konuşmuyorum. Tabi Büyükşehir’in imkanları hem mali hem insan kaynağı çok daha farklı. Özellikle bu sürede kapalı kalan esnafın çok önemli sorun yaşadığını biliyoruz. Bizler de özellikle bizim kiracımız olan esnafımızdan kiralarının belirli bir süre alınmaması ya da ötelenmesi gibi çalışmalar yaptık. Yine şoför esnafı, servisçi, minibüs, dolmuş, halk otobüsleri esnafı çok büyük mağduriyet yaşadı. Onlara yönelik bazı çalışmalar gerçekleştirildi. Bu sürecin aşılmasında merkezi hükümetin elbette katkısı var ama yerel yönetimlerin de katkısını görmezlikten gelmek gerçekten çok büyük insafsızlık olur. Biz o dönemde belediye başkanları olarak karar aldık, dedik ki, ‘Öncelikle insanın yaşamı önemli. Beton, bina, yol, metro bunlardan şimdilik vazgeçelim. Önce bu insanların derdine derman olalım. Acıların dinmesini sağlayalım. Karınlarının doymasını sağlayalım. Bu hastalık belasını bir an önce bertaraf etmesi için onlara katkı sunalım’. Hijyen paketi dağıtılmasından evde hasta bakımına, engelli bakımından yaşlıların evine sıcak yemek gönderilmesine kadar bütün belediyelerimiz gerçekten çok önemli özverili çalışmalarda bulundular. Bütçemizi de bu konuda gerçekten bonkör kullandık. Herhangi bir kısıtlamaya da gitmedik. Farklı alanlarda kısıtlamaları yaptık ama pandemi döneminde halka ulaşmada, halkın derdine derman olmada kesinlikle çok bonkör davrandık ve iyi işler yaptığımızı da düşünüyorum.”



“Meclislere müdahale yapılıyor”

Başkan Seçer, bir soru üzerine, Meclis çoğunluğunun belli kararlarda direnç göstermesi sebebiyle sıkıntılar yaşandığına değinerek, “Biz zor koşullarda da kenti ya da bu ülkeyi yönetebileceğimizi gösterdik” dedi.

Birebir meclis üyelerini inceledikleri zaman aslında onların da kendileri gibi düşündüklerini dile getiren Seçer, “Neticede hepimiz o kentin çocuklarıyız, orada doğmuşuz, büyümüşüz, birbirimizi tanıyoruz. Siyaseten Türkiye’ye farklı gözlüklerle de baksak aslında hepimizin kalbi Türkiye için atıyor, bunu görmek lazım ama nüans var” ifadelerini kullandı.

Mersin, Adana ve Hatay Büyükşehir Belediye Meclislerine Ankara’dan müdahale yapıldığını iddia eden Seçer, bu müdahalelerin meclis üyelerinin istemeden de olsa yanlış karar almalarına ya da yanlış oy kullanmalarına sebep olduğunu belirterek, “Zaman zaman ortaklaştığımız konular da oluyor ama daha çok bizi öne çıkaracak konular ya da tam tersi bizi sıkıntıya sokacak konularda muhalefet görüyoruz” şeklinde konuştu.

Seçer, kaynaklarının sınırlı olduğunu, gerek duyduğu zaman devletin kurumlarından işini göremediğini ve adil olmayan durumların yaşandığını da öne sürdü.

“Yakında iktidar olacağımızı çok net görüyorum”

Yaşanılan sıkıntıların halka anlatılması gerektiğini, bunların serzeniş değil gerçekler olduğunu söyleyen Seçer, iktidar olduklarında ‘Sizden, bizden olanlar’ zihniyetiyle hareket etmeyeceklerini söyledi. Seçer, sözlerine şöyle devam etti:

“Ben yakında iktidar olacağımızı çok net görüyorum, bunun da altını çiziyorum, çünkü çok azmediyoruz. Şurada gördüğünüz üç değerli başkan da 7/24 çalışan başkanlar. Burada görmediğiniz ilçe, belde, il belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanlarımız 7/24 çalışan belediye başkanları. Bunun sonucunda halkın bizi bu göreve uygun görmemesi mümkün değil. Eğer demokratik bir toplumda yaşıyorsak gayet doğaldır; geçmiş seçimlerde bir başka partiye oy vermiş, mevcut iktidara oy vermiş bir vatandaşımız bu seçimlerde bizlere, Millet İttifakına mensup siyasi partilere, ideolojik olarak kendini yakın gördüğü bir partiye pekala oy verebilir. Biz de bu ülkenin insanıyız. Biz de bu ülkeyi onlar kadar seviyoruz, biz de bu ülkenin bütünlüğünü en az onlar kadar düşünüyoruz.”



“İşsizlik oranının yüksek olduğu toplumlarda yönetici olmak çok kolay bir şey değil”

İşsizlik oranlarının iyiye veya kötüye giden ekonomik tabloyla aynı orantıda ilerlediğini belirten Başkan Seçer, bölgede işsizlik oranlarının görece olarak fazla olduğunu belirtti. “İşsizlik oranının yüksek olduğu toplumlarda yönetici olmak çok kolay bir şey değil” diyen Seçer, bölgede bu anlamda önemli adımlar attıklarını vurguladı. Seçer, belediyelerin hizmet ürettiğini, bu açıdan da kalifiye iş gücüne ihtiyaç duyduklarına dikkat çekti. Yönetime gelir gelmez kurdukları Kariyer Merkezini anlatan Seçer, “Yaklaşık 1,5 yılı geçti. 18 bin müracaat olmuş. Bu sadece belediyemize ihtiyaç olan alanlarda personel almak için değil. İşgücü Piyasası Koordinasyonu Kurulunu oluşturduk. Mersin’de istihdama katkı sunabilecek çalışmalar yapıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.