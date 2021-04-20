Mersin’de kamyonet ile traktör çarpıştı: 2 yaralı

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Mersin’in Mut ilçesinde kamyonet ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza, D715 karayolu Yapıntı Mahallesi trafik ışıklarında meydana geldi. Seyfullah Murat Yalçın yönetimindeki 33 AGV 767 plakalı kamyonet, ara yoldan çıkan Aslan Murat'ın kullandığı 33 UE 296 plakalı traktörle çarpıştı.

Kazada traktör sürücüsü Aslan Murat ile traktörde bulunan eşi Elif Murat yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.

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