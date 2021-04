Açıkta erik hasadı başladı, kilosu 30 liraya düştü 500 liradan alıcı bulan can eriğinin kilosu, açıkta hasadın başlamasıyla 30-45 lira arasında satılıyor

Mersin’in Mut ilçesinde mart ayı başında örtü altında ilk çıktığında kilosu 500 liradan alıcı bulan can eriğinin kilosu açıkta hasadın başlamasıyla 30 ila 45 liraya kadar düştü.

Mersin Büyükşehir Mut Yaş Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkanı Mehmet Ali Acar, açık alanda hasadına başlanan eriklerin, artık Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin 7 emirliğinden biri olan Dubai pazarında yer bulurken, Türkiye’de ise İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Antalya illerine kilosu 30 ila 45 liradan satıldığını söyledi. Acar, "Mut'ta yetişen can eriği, rengi, görünümü, sulu ve lezzetiyle tüketiciler tarafından yoğun talep görüyor. Kaliteli erik üreten üreticimiz emeğinin karşılığını fazlasıyla alıyor. Mut'un mikro klima iklim özelliğe sahip olması dolayısıyla burada yetişen ürünlerin ayrı bir lezzeti ve aroması var. Her yıl erik fiyatlarını kayısı fiyatları takip eder. Bu yıl erik fiyatları altın yılını yaşıyor" dedi.

Bu yıl ilçe genelinde 15 bin dönüm araziden 40 bin ton erik rekoltesi beklediklerini ifade eden Acar, "Erik üretimi genelde ilçenin Kıravga, Hacıilyaslı, Aşağı köselerli, Elbeyli, Fakırca, Haydar, Hisar, Irmaklı, Kadıköy, Köselerli, Yukarı Köselerli, Barabanlı, Evren, Kelceköy, Kurtsuyu ve Hamam köylerinde yapılıyor. Mut’ta yetişen can ve papaz eriği, görünümü, sulu ve lezzetiyle tüketiciler tarafından yoğun talep görüyor" dedi.

