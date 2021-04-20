Tarsus'ta silah kaçakçılarına baskın Eş zamanlı yapılan operasyonda 14 şüpheli yakalandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Tarsus Merkezli olan Adana ve Mersin’de gerçekleştirilen operasyonda 7 silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi.
Tarsus Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ile emniyet istihbaratın birlikte 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip ettiği çalışmada, sabah saatlerinde Tarsus merkezli Adana ve Mersin il merkezinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskında 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 2 adet ruhsatsız 7.65 tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 49 adet av tüfeği fişeği, 83 adet 7.65, 3 adet 9 mm çaplı fişek ve 6 adet şarjör, 3 adet kuru sıkı tabanca ve 72 adet kuru sıkı tabanca fişeği ve 1 adet düzenlenmiş senet ele geçirildi.
Gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.