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Şehit aileleri, ellerinin kalıbıyla yapılan saksılara çiçek dikip çocuklarının ismini verdi

İHA

Şehit aileleri, ellerinin kalıbıyla yapılan saksılara çiçek dikip çocuklarının ismini verdi

– Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, anlamlı bir projeye imza attı. ‘Cennet Kokulum’ projesiyle ellerinin kalıplarıyla saksı yapılan şehit anne ve babaları, bu saksılara çiçek dikerek evlatlarının ismini verdiler.
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’ın şehit ailelerine verdiği değer ve önemle ortaya çıkan ‘Cennet Kokulum’ projesi, ilçedeki şehit ailelerini duygulandırdı. Proje ile şehit anneleri ile babalarının aljinat tekniği ile alınan ellerinin kalıbı, Türk Bayrağı motifi ile boyandı, içine fesleğen çiçeği dikilerek şehit evlatlarının isimleriyle birlikte kendilerine hediye edildi.
Geride evlatlarını, eşlerini, annelerini, babalarını ve hayallerini bırakarak vatan uğruna toprağa düşen fidanların aileleri, Toroslar Belediyesi’nin Şehitler Haftası kapsamında düzenlediği Cennet Kokulum projesiyle bir araya geldi. Toroslar Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde bulunan Şehit ve Gazi Aileleri Hizmetleri Şefliği ile Toroslar Teknik ve Mesleki Eğitim Kursları (TORTEK) Merkezi işbirliğinde gerçekleştirilen projenin workshop çalışması, Alsancak Mahallesindeki TORTEK merkezinin bahçesinde yapıldı.

El kalıpları Türk Bayrağı ile bezende
Şehit anneleri ve babalarından daha önce alınan ve Türk Bayrağı motifi ile boyanan el kalıpları, etkinlik alanında görsel bir şölen oluşturdu. Programa davet edilen şehit aileleri, el kalıplarının Türk Bayrağı motifi ile bezendiğini görünce duygularını gizleyemedi.
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ın eşi Meltem Yılmaz da programda şehit ailelerini yalnız bırakmadı. Tüm şehitlerin anısına okunan Kuranı Kerim tilaveti ve duaların ardından başlayan programa, Toroslar İlçe Emniyet Müdürü Zeki Avşar ve belediye meclis üyeleri de katıldı.
Pandemi kuralları çerçevesinde yapılan programda aljinat tekniği ile alınan el kalıbının boyama çalışması da katılımcılara gösterildi. Daha sonra Başkan Yılmaz'ın eşi Meltem Yılmaz, şehit ailelerinin masalarını tek tek gezerek el kalıplarının içerisine birlikte fesleğen çiçeği dikti ve can suyunu verdi. Yılmaz, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ise sabır diledi.

“Bu eller büyüttü şehitlerimizi”
Şehit Jandarma Üsteğmen Emrah Şahin'in annesi Gülay Şahin, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ın şehit ailelerine gönülden bağlı olduğunu belirterek, "Başkanımız bizlere sevgiyle yaklaşıyor. Her an yanımızda ve ilgisi her zaman üstümüzde. Kendisine ve değerli ekibine teşekkür ederiz. Böyle etkinlikler bizleri çok memnun ediyor ve şehit aileleriyle bir araya gelmemize de vesile oluyor" dedi.
Projenin çok anlamlı olduğunu dile getiren Şahin, “Bu eller büyüttü şehitlerimizi. Toroslar Belediyemiz bu projeyle bunu düşünmüş ve çok güzel anlatmış. Manevi değeri çok büyük. Başkanımız bizleri onurlandırdı. Şehitlerimiz, o ellerin arasında. Bugün, en güzel hediyeyi aldık. Başkanımızdan Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

"Aslanım, sanki yanımızda"
Şehit Astsubay Çavuş Mehmet Muhammet Akay’ın annesi Kezban Akay da el kalıplarının alındığı sırada şaşırdıklarını, çalışmanın tamamlandığını görünce ise duygulandıklarını vurgulayarak, "Aslanım sanki yanımızda. Başkanımıza böyle bir projeyi hayata geçirdiği için teşekkür ederiz" diye konuştu.

“El kalıplarını aldık”
TORTEK Heykel Seramik Hocası Fatma Yılmaz Botella Lucas da projede kullandıkları aljinat tekniği ile ilgili bilgiler vererek, "Şehitler Haftası için özel hazırladığımız proje kapsamında şehit ailelerimizi evlerinde ziyaret ederek anne ve babalarımızın aljinat tekniği ile 3 boyutlu el kalıplarını aldık. Kuruduktan sonra Türk Bayrağı motifi ile boyadık. Şehit ailelerimizle bir araya geldiğimiz etkinlikte de birlikte el kalıplarına çiçek dikimini gerçekleştirdik ve bu çalışmayı şehitlerimizin isimleriyle ölümsüzleştirdik" ifadelerini kullandı.

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